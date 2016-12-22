Burberry впервые за 20 лет сменила логотип

Британский дом моды сменил свою фирменную клетку, введенную в 1924 году, на монограмму в виде переплетений латинских Т и В. Помимо узора бренд поменял свой логотип: шрифт, которым написано Burberry, лишился засечек

Предыдущий логотип Burberry (Фото: Alessia Pierdomenico / Reuters)

На новом логотипе британского Дома моды написано Burberry London England. Дизайнеры бренда сменили фирменный округлый шрифт и отказались от засечек. Фотография с новым логотипом опубликована в официальном Instagram Burberry.

https://www.instagram.com/p/Bl-VwDsHVvP/?taken-by=burberry

Также креативный директор бренда Рикардо Тиши, пришедший в компанию в марте этого года, взялся и за традиционную клетку, которая на протяжении десятилетий была символом Дома моды. Вместо нее — выполненная в бежевых, белых и оранжевых тонах монограмма с переплетениями букв Т и B, первых букв в имени и фамилии основоположника бренда Томаса Бёрберри (Thomas Burberry).

https://www.instagram.com/p/Bl-Oyqinlvb/?taken-by=burberry

Фирменный рисунок разработал художник Питер Сэвилл, известный своими работами для обложек британской рок-группы Joy Division, модного бренда Calvin Klein, а также для Paco Rabanne, Yohji Yamamoto и многих других.

В Instagram Дома моды также выложили переписку Рикардо Тиши с Сэвиллом, в котором художник отмечает, что вдохновением для него стали архивы Burberry, а именно логотип бренда 1908 года и монограмма Томаса Бёрберри.

Предыдущий фирменный рисунок — клетка Nova, в которой сочетались красный, черный, белый и песочный цвета, — был разработан и запатентован еще в 1924 году. Логотип не менялся с 1999 года.​

В настоящее время капитализация Burberry Group PLC на Лондонской бирже составляет £8,606 млрд.