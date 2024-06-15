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Общество ,  
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Под Саратовом произошел взрыв на газопроводе

Взрыв и пожар произошли на газопроводе под Саратовом
В районе Сторожевки в Саратовской области загорелся газопровод. Губернатор назвал предварительной причиной разгерметизацию из-за аномальной жары. Телеграм-каналы Mash и «Саратов № 1» писали о взрыве на газохранилище

Под Саратовом произошел взрыв на газопроводе
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Под Саратовом произошел взрыв на газохранилище, возник пожар, передают телеграм-каналы Mash и «Саратов № 1».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин позднее уточнил в телеграм-канале, что загорелся газопровод в районе Сторожевки в Татищевском районе. Он назвал предварительной причиной произошедшего разгерметизацию в связи с аномальной жарой.

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«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт», — написал он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Саратовской области.

Согласно данным на сайте «Газпрома», в районе происшествия расположено Сторожевское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Оно было создано в 1974 году и включает в себя два газотурбинных цеха, три промплощадки и сопутствующую инфраструктуру (котельные, насосные, подстанции). Предприятие осуществляет газоснабжение городов и населенных пунктов Саратовской области, там работают 500 человек.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Маргарита Овсянникова
Россия Саратовская область Саратов газопровод взрыв Пожар Роман Бусаргин

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