Под Саратовом произошел взрыв на газопроводе
Под Саратовом произошел взрыв на газохранилище, возник пожар, передают телеграм-каналы Mash и «Саратов № 1».
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин позднее уточнил в телеграм-канале, что загорелся газопровод в районе Сторожевки в Татищевском районе. Он назвал предварительной причиной произошедшего разгерметизацию в связи с аномальной жарой.
«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт», — написал он.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Саратовской области.
Согласно данным на сайте «Газпрома», в районе происшествия расположено Сторожевское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Оно было создано в 1974 году и включает в себя два газотурбинных цеха, три промплощадки и сопутствующую инфраструктуру (котельные, насосные, подстанции). Предприятие осуществляет газоснабжение городов и населенных пунктов Саратовской области, там работают 500 человек.