Взрыв и пожар произошли на газопроводе под Саратовом

Под Саратовом произошел взрыв на газопроводе

В районе Сторожевки в Саратовской области загорелся газопровод. Губернатор назвал предварительной причиной разгерметизацию из-за аномальной жары. Телеграм-каналы Mash и «Саратов № 1» писали о взрыве на газохранилище

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Под Саратовом произошел взрыв на газохранилище, возник пожар, передают телеграм-каналы Mash и «Саратов № 1».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин позднее уточнил в телеграм-канале, что загорелся газопровод в районе Сторожевки в Татищевском районе. Он назвал предварительной причиной произошедшего разгерметизацию в связи с аномальной жарой.

«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт», — написал он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Саратовской области.

Согласно данным на сайте «Газпрома», в районе происшествия расположено Сторожевское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Оно было создано в 1974 году и включает в себя два газотурбинных цеха, три промплощадки и сопутствующую инфраструктуру (котельные, насосные, подстанции). Предприятие осуществляет газоснабжение городов и населенных пунктов Саратовской области, там работают 500 человек.