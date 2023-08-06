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Польша назвала сроки возобновления прокачки по «Дружбе»

Польша запустит прокачку по нефтепроводу «Дружба» в сторону Германии к утру вторника
На участке «Дружбы» близ польского города Ходеч, где приостановили прокачку из-за разгерметизации, идет ремонт, предполагается, что он вернется в работу утром вторника, сообщил оператор PERN
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

На поврежденном участке одной из ниток нефтепровода «Дружба» возле города Ходеч на территории Польши идет ремонт, предполагается, что прокачка возобновится утром вторника, 8 августа, сообщил польский оператор PERN.

«На месте происшествия постоянно работают все службы PERN, в мероприятиях также участвуют Государственная пожарная служба и добровольная пожарная служба. Также есть специализированная компания, которая с завтрашнего дня будет заниматься мелиорацией территории, чтобы вернуть ее в первоначальное состояние», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что находится в постоянном контакте с инспекцией по охране окружающей среды.

Утром 6 августа PERN объявила, что отключила одну из ниток «Дружбы» из-за утечки на участке близ Ходеча. Оператор сообщил, что там произошла разгерметизация, прокачка на этом участке остановлена. «Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет», — заверила компания.

Польша назвала сроки возобновления прокачки по «Дружбе»
Польша назвала сроки возобновления прокачки по «Дружбе»

«Дружба» — самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Запрет на поставки нефти по ней вошел в 11-й пакет санкций ЕС, введенный в июне.

Южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Она не попала под ограничения.

В предыдущий раз PERN обнаружил утечку на нефтепроводе «Дружба» в октябре 2022 года. Тогда разгерметизировался участок примерно в 70 км от Плоцка — нитки, по которой нефть поставляется в Германию.

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Германия и Польша с начала этого года сами отказались от закупок нефти из России. Берлин получал по трубопроводу лишь небольшой объем нефти из Казахстана, поясняли аналитики инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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