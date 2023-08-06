branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
В США раздававшего PlayStation стримера обвинили в призыве к беспорядкам Общество, 12:01
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике Политика, 11:57
Во «Внуково» ограничили прилет и вылет самолетов Политика, 11:45
Захарова назвала замену герба на «Родине-матери» «сущностью» Киева Политика, 11:20
3 способа провести онбординг, чтобы работник влюбился в компанию — Quartz Pro, 11:17
Игра на понижение: что города делают для адаптации к жаре РБК и ДПиООС, 11:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Из каких стран ЕС стали чаще ездить в Россию. Инфографика Экономика, 11:00
Стоит ли эффект от корпоратива затраченных средств Pro, 10:53
Как выглядит «Родина-мать» в Киеве с гербом Украины Политика, 10:53
Польша отключила одну из ниток «Дружбы» из-за утечки Бизнес, 10:43
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:33
Белоусов сообщил о планах собрать в России 18 тыс. беспилотников Технологии и медиа, 10:05
Почему Amazon судится с европейским регулятором из-за своего размера Pro, 10:05
Бизнес ,  
0 

Польша отключила одну из ниток «Дружбы» из-за утечки

Польша отключила одну из ниток «Дружбы» в сторону Германии из-за утечки
Близ польского Ходеча на одной из двух ниток, по которым нефть качается в Германию, накануне произошла разгерметизация, прокачку по ней остановили. Вторая нитка нефтепровода продолжает работу
BRENT BRENT $86,33 +1,45%
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Одна из ниток нефтепровода «Дружба», идущая в сторону Германии, отключена из-за утечки на территории Польши, сообщает польский оператор трубопровода PERN.

По данным оператора, близ города Ходеч на одной из двух ниток, по которым нефть качается в Германию, в субботу вечером произошла разгерметизация, прокачку на этом участке остановили. «Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет», — сообщил PERN.

Польша отключила одну из ниток «Дружбы» из-за утечки
Польша отключила одну из ниток «Дружбы» из-за утечки

В прошлый раз PERN обнаружил утечку на нефтепроводе «Дружба» в октябре 2022 года. Тогда разгерметизировался участок примерно в 70 км от Плоцка — нитки, по которой нефть поставляется в Германию.

«Дружба» — самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. А южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

В июне ЕС ввел 11-й пакет санкций против России. Они предусматривают в том числе прекращение поставок нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» — проходит по территории Белоруссии и предназначена для поставок нефти в Польшу, Германию, Латвию и Литву. Южная ветка «Дружбы», по которой нефть поставляется через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию, по-прежнему не попала под ограничения. Германия и Польша с начала 2023 года сами отказались от закупок нефти из России, Берлин получал по трубопроводу лишь небольшой объем нефти из Казахстана, поясняли аналитики инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Читайте на РБК Pro
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Почему Airbnb не хочет возвращать сотрудников в офисы
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Авторы
Теги
Елена Чернышова
«Дружба» Польша Германия
Материалы по теме
Reuters узнал о планах увеличить прокачку нефти по южной ветке «Дружбы»
Политика
Чешская Mero увеличит поставки по нефтепроводу TAL для замещения «Дружбы»
Экономика
«Транснефть» сообщила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба»
Политика