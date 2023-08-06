Польша отключила одну из ниток «Дружбы» из-за утечки

Близ польского Ходеча на одной из двух ниток, по которым нефть качается в Германию, накануне произошла разгерметизация, прокачку по ней остановили. Вторая нитка нефтепровода продолжает работу

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Одна из ниток нефтепровода «Дружба», идущая в сторону Германии, отключена из-за утечки на территории Польши, сообщает польский оператор трубопровода PERN.

По данным оператора, близ города Ходеч на одной из двух ниток, по которым нефть качается в Германию, в субботу вечером произошла разгерметизация, прокачку на этом участке остановили. «Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет», — сообщил PERN.

В прошлый раз PERN обнаружил утечку на нефтепроводе «Дружба» в октябре 2022 года. Тогда разгерметизировался участок примерно в 70 км от Плоцка — нитки, по которой нефть поставляется в Германию.

«Дружба» — самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. А южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

В июне ЕС ввел 11-й пакет санкций против России. Они предусматривают в том числе прекращение поставок нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» — проходит по территории Белоруссии и предназначена для поставок нефти в Польшу, Германию, Латвию и Литву. Южная ветка «Дружбы», по которой нефть поставляется через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию, по-прежнему не попала под ограничения. Германия и Польша с начала 2023 года сами отказались от закупок нефти из России, Берлин получал по трубопроводу лишь небольшой объем нефти из Казахстана, поясняли аналитики инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.