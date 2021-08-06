«Мегафон» продал свою долю в AliExpress Russia

Хотя AliExpress Russia и занимает первое место среди интернет-магазинов по популярности у российских покупателей, компания так и не стала прибыльной, ее убытки растут и в первом полугодии 2021-го достигли почти 1 млрд руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания «Мегафон» вышла из капитала интернет-ретейлера AliExpress Russia, создававшегося как совместное предприятие китайской Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Это следует из данных сервиса раскрытия информации.

Структура собственности у российского AliExpress «AliExpress Россия» было создано на базе местных активов компаний AliExpress и Tmall, принадлежащих Alibaba Group. На момент создания AliExpress Russia основным владельцем компании стал Alibaba Group с долей в капитале 55,7%. «МегаФон» получил 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. В голосующих акциях пропорция выглядела так: Alibaba Group — 49,9%, «МегаФон» — 30,2%, Mail.Ru Group — 18,7%, РФПИ — 1,2%. Однако в январе РФПИ вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими ближневосточными суверенными фондами выкупили 7,85% акций в совместном предприятии у Alibaba Group.

Покупателем доли «МегаФона» в совместном предприятии стала USM International — единственный акционер «МегаФона».

«У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в AliExpress Russia, на днях эти опционы были реализованы. Покупателем стала компания USM International. Изначально входя в акционерный капитал AliExpress Russia мы стремились реализовать целый ряд синергий между нашим бизнесом и e-commerce платформой, и этим сотрудничеством остались довольны: наши совместные проекты с площадкой будут развиваться и в будущем. Уверены, что новая структура владения более правильная с точки зрения дальнейшего развития этой компании», — сообщили РБК в пресс-службе «Мегафона».

В AliExpress Russia, комментируя смену совладельца, заявили, что у них и USM «есть множество пересечений». «Опыт, знания и возможности USM помогают в строительстве крупнейшей e-commerce платформы в России», — заявили в компании.