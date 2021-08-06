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«Мегафон» продал свою долю в AliExpress Russia

Хотя AliExpress Russia и занимает первое место среди интернет-магазинов по популярности у российских покупателей, компания так и не стала прибыльной, ее убытки растут и в первом полугодии 2021-го достигли почти 1 млрд руб.
Alibaba BABA $196,42 -1,58% Купить
Mail.ru Group MAIL 1 511 +0,27% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания «Мегафон» вышла из капитала интернет-ретейлера AliExpress Russia, создававшегося как совместное предприятие китайской Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Это следует из данных сервиса раскрытия информации.

Структура собственности у российского AliExpress

«AliExpress Россия» было создано на базе местных активов компаний AliExpress и Tmall, принадлежащих Alibaba Group.

На момент создания AliExpress Russia основным владельцем компании стал Alibaba Group с долей в капитале 55,7%. «МегаФон» получил 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. В голосующих акциях пропорция выглядела так: Alibaba Group — 49,9%, «МегаФон» — 30,2%, Mail.Ru Group — 18,7%, РФПИ — 1,2%.

Однако в январе РФПИ вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими ближневосточными суверенными фондами выкупили 7,85% акций в совместном предприятии у Alibaba Group.

Покупателем доли «МегаФона» в совместном предприятии стала USM International — единственный акционер «МегаФона».

«У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в AliExpress Russia, на днях эти опционы были реализованы. Покупателем стала компания USM International. Изначально входя в акционерный капитал AliExpress Russia мы стремились реализовать целый ряд синергий между нашим бизнесом и e-commerce платформой, и этим сотрудничеством остались довольны: наши совместные проекты с площадкой будут развиваться и в будущем. Уверены, что новая структура владения более правильная с точки зрения дальнейшего развития этой компании», — сообщили РБК в пресс-службе «Мегафона».

В AliExpress Russia, комментируя смену совладельца, заявили, что у них и USM «есть множество пересечений». «Опыт, знания и возможности USM помогают в строительстве крупнейшей e-commerce платформы в России», — заявили в компании.

В USM от комментариев отказались.

РФПИ купил у Alibaba долю в российском AliExpress
Технологии и медиа
Фото:Александр Щербак / ТАСС

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Совместное предприятие демонстрировало неплохую динамику: согласно апрельскому отчету Mail.ru за первый квартал 2021 года оборот онлайн-ретейлера вырос до 229 млрд руб., из них на российский рынок пришлось 55 млрд руб. Количество российских магазинов в сервисе достигло 45 тыс., а по размеру аудитории в России AliExpress удерживал первое место. В мае этого года его ежедневная всероссийская аудитория на мобильных устройствах и десктопах приближалась, согласно подсчетам Mediascope, к 8,9 млн человек старше 12 лет. Аналогичный показатель Wildberries — 7,4 млн россиян.

Однако это не помогло сделать компанию прибыльной: чистый убыток «AliExpress Россия» вырос в первом полугодии 2021 год до 967 млн руб. против 533 млн руб. за аналогичный период 2020 года.

Авторы
Анна Левинская, Сергей Соболев, Анна Балашова Анна Балашова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
AliExpress Alibaba Group онлайн-ретейлер
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