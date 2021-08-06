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В Челябинске оштрафовали производителя пельменей за шутку над конкурентом

Компания «Мясная галерея» выпустила пельмени, на упаковке которых было написано «Бульон внутри». Позже «Уральские пельмени» запустили свою продукцию с текстом на упаковке «Мясо вместо бульона внутри»
Фото: ural-pelmeni.ru
Фото: ural-pelmeni.ru

Челябинское УФАС оштрафовало ООО «Фабрика Уральские пельмени» за недобросовестную конкуренцию по отношению к другому производителю пельменей — ЗАО «Мясная галерея», сообщается на сайте службы.

В ФАС решили, что «Фабрика Уральские пельмени» использовала на своей упаковке фразы, которые могли привести к дискредитации «Мясной галереи» и негативному сравнению с ее продукцией. Штраф составил 100 тыс. руб.

Антимонопольное ведомство выяснило, что «Мясная галерея» с 2012 года производит продукцию под торговой маркой «Бульмени», на упаковке которых написано «Бульон внутри».

В 2019 году «Фабрика Уральские пельмени» выпустила полуфабрикаты под торговой маркой «Агонь». На упаковке было написано: «Мясо вместо бульона внутри!», а также «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!» На это в ФАС пожаловалась «Мясная галерея».

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Экономика
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

«В данном случае использовалось репутационное заимствование, заключающееся в переносе на собственный товар узнаваемости чужого товара. Такие действия ООО «Фабрика Уральские пельмени» дискредитировали продукцию АО «Мясная галерея». Кроме того, размещение указанной информации на упаковке могло способствовать формированию негативного отношения к ней покупателей ввиду искажения потребительских свойств товара конкурента как содержащего бульон вместо мяса», — решили в ведомстве.

Там пояснили, что продукция «Фабрики Уральские пельмени» ассоциируется с продукцией конкурента, так как последняя уже завоевала определенную известность на рынке.

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Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
ФАС Челябинская область недобросовестная конкуренция
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