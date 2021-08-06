В Челябинске оштрафовали производителя пельменей за шутку над конкурентом
Челябинское УФАС оштрафовало ООО «Фабрика Уральские пельмени» за недобросовестную конкуренцию по отношению к другому производителю пельменей — ЗАО «Мясная галерея», сообщается на сайте службы.
В ФАС решили, что «Фабрика Уральские пельмени» использовала на своей упаковке фразы, которые могли привести к дискредитации «Мясной галереи» и негативному сравнению с ее продукцией. Штраф составил 100 тыс. руб.
Антимонопольное ведомство выяснило, что «Мясная галерея» с 2012 года производит продукцию под торговой маркой «Бульмени», на упаковке которых написано «Бульон внутри».
В 2019 году «Фабрика Уральские пельмени» выпустила полуфабрикаты под торговой маркой «Агонь». На упаковке было написано: «Мясо вместо бульона внутри!», а также «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!» На это в ФАС пожаловалась «Мясная галерея».