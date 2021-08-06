СМИ узнали о просьбе портов разрешить прием круизных судов с иностранцами

«Росморпорт» предложил разрешить прием круизных судов и пассажирских паромов с иностранцами. В предприятии отметили, что из-за действующего с марта 2020 года запрета операторы круизных терминалов «несут значительные потери»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Крупнейшие пассажирские порты России и круизные компании попросили власти открыть морские пункты пропуска через границу и разрешить заход судов для иностранных туристов, сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, ФГУП «Росморпорт» направило в Росморречфлот, подведомственный Минтрансу, предложения о возобновлении обслуживания круизных судов и пассажирских паромов в портах. Оно почти прекратилось из-за запрета на въезд иностранцев, который власти ввели на фоне пандемии коронавируса в марте прошлого года.

«Росморпорт» подготовил поправки к этому распоряжению, напомнив, что весной власти возобновили авиасообщение с 16 странами, в том числе с Великобританией, Швейцарией, ОАЭ, Японией и Турцией. В предприятии добавили, что операторы круизных терминалов и судов, работающие на международных маршрутах, «несут значительные экономические потери».

Снять ограничения, в частности, предложила компания «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент», обслуживающая круизные и пассажирские суда. Ее представители указали в письме «Росморпорту», что многие иностранные круизные линии возобновили работу и запрашивают заходы в российские порты. Например, «Коста Азия» планировала по десять судозаходов с японскими туристами во Владивосток и Корсаков без схода на берег, компании также проявляли интерес к Петропавловску-Камчатскому, Санкт-Петербургу и Сочи. В «Интермарине» считают, что из-за отсутствия разрешения для иностранных операторов российские круизные порты и экономика приморских регионов теряют доходы.