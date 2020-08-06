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Бизнес ,  
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Evraz отказался покупать угольный актив ВЭБ.РФ в Кузбассе

Evraz отказался от покупки угольного актива «Сибуглемет» у госкорпорации и может прекратить управлять им, досрочно расторгнув контракт. Причина — падение цен на уголь, пояснил президент и совладелец компании Александр Фролов

Сталелитейная компания Evraz отказалась от покупки крупного производителя угля «Сибуглемет» c активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ и может досрочно расторгнуть контракт на управление им. Об этом сообщил журналистам президент и совладелец компании Александр Фролов на телеконференции, посвященной финансовым итогам за первое полугодие 2020 года.

«Сибуглемет» — крупный производитель коксующегося угля в России. Ему принадлежат разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» (суммарная мощность переработки — 12 млн т угля в год). Компания «Междуречье» в 2019 году сократила чистую прибыль на 3%, до 9,8 млрд руб., ее выручка упала на 32%, до 26,9 млрд руб.

Evraz с конца 2015 года управляет «Сибуглеметом», а в 2019 году его основные собственники — Роман Абрамович, Александр Абрамов, Фролов и их партнеры — планировали выкупить этот актив у ВЭБа. По данным «Коммерсанта», обсуждалась сумма сделки в размере 4 млрд руб., к покупателям также должен был перейти долг перед ВЭБом на $3,5 млрд. В итоге стороны не сошлись в цене. «Те условия, на которых ВЭБ предлагал «Сибуглемет», были для Evraz не очень привлекательными. Мы посчитали, что это дорого, и остаемся при этом мнении. Никаких других предложений, кроме тех, которые поступали от госкорпорации в 2019 году, компания не получала», — пояснил Фролов.

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Роман Абрамович

Набсовет ВЭБа еще в декабре 2019 года решил продать «Сибуглемет», но некоторое время банк потратил на то, чтобы «улучшить» условия этой сделки, рассказал его предправления Игорь Шувалов в интервью РБК в мае 2020 года. В итоге случился кризис из-за эпидемии коронавируса, и покупатели попросили отложить сделку, сообщил Шувалов.

Теперь из-за кризиса и падения цен на уголь в Evraz думают даже отказаться от управления активом. «Evraz рассматривает возможность отказа от управления «Сибуглеметом» в связи с ухудшением ситуации на рынке угля. Долговая нагрузка компании не является проблемой, с этим можно работать, основная проблема — падение цен на уголь», — отметил Фролов. Цены на коксующийся уголь снижаются с марта 2019 года. По данным «Распадской» (принадлежит Evraz), средняя цена реализации концентрата коксующегося угля упала в первом полугодии 2020 года на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 3,9 тыс. руб. за тонну.

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По словам главы Evraz, в контракте на управление «Сибуглеметом» предусмотрено досрочное расторжение. Но окончательное решение пока не принято. Представитель ВЭБа отказался от комментариев.

Автор: Светлана Бурмистрова
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