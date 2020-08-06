The Times назвала россиянина бенефициаром крупного энергопроекта Британии

За компанией Aquind, которая намерена объединить энергосети Великобритании и Франции за £1,2 млрд, стоит бывший замглавы «ЛУКОЙЛа» Виктор Федоров, пишет газета. Ранее Aquind делала пожертвования британским консерваторам

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За компанией Aquind, которая претендует на реализацию проекта подводного соединения энергосетей Великобритании и Франции, стоит бывший замглавы «ЛУКОЙЛа» Виктор Федотов. Об этом сообщает газета The Times.

Проект объединения двух энергосетей в Великобритании стоимостью £1,2 млрд (почти 115 млрд руб.) считают национально-значимым, на него может прийтись до 5% всего электроснабжения страны. Aquind сейчас ждет одобрения правительства на его реализацию.

По данным газеты, личность конечного владельца компании была до настоящего времени скрыта из-за редкого исключения из правил о корпоративной прозрачности. Известно, что компания делала пожертвования в пользу Консервативной партии Великобритании в £250 тыс. Однако в июле представители партии призвали обнародовать имя бенефициара компании. До этого комитет по разведке и безопасности Палаты общин высказывал озабоченность, что Aquind может принадлежать представителям российской элиты.

Публичные записи в Люксембурге, связанные с холдинговой компанией Aquind, показали, что ее бенефициаром является Виктор Федотов — российский бизнесмен, бывший топ-менеджер нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» (с 1990 по 1998 годы, в том числе, занимал должность заместителя генерального директора, возглавлял другие крупные российские компании нефтяного сектора).