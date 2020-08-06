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The Times назвала россиянина бенефициаром крупного энергопроекта Британии

За компанией Aquind, которая намерена объединить энергосети Великобритании и Франции за £1,2 млрд, стоит бывший замглавы «ЛУКОЙЛа» Виктор Федоров, пишет газета. Ранее Aquind делала пожертвования британским консерваторам
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 136 +1,94% Купить
Фото: CLODAGH KILCOYNE / REUTERS
Фото: CLODAGH KILCOYNE / REUTERS

За компанией Aquind, которая претендует на реализацию проекта подводного соединения энергосетей Великобритании и Франции, стоит бывший замглавы «ЛУКОЙЛа» Виктор Федотов. Об этом сообщает газета The Times.

Проект объединения двух энергосетей в Великобритании стоимостью £1,2 млрд (почти 115 млрд руб.) считают национально-значимым, на него может прийтись до 5% всего электроснабжения страны. Aquind сейчас ждет одобрения правительства на его реализацию.

По данным газеты, личность конечного владельца компании была до настоящего времени скрыта из-за редкого исключения из правил о корпоративной прозрачности. Известно, что компания делала пожертвования в пользу Консервативной партии Великобритании в £250 тыс. Однако в июле представители партии призвали обнародовать имя бенефициара компании. До этого комитет по разведке и безопасности Палаты общин высказывал озабоченность, что Aquind может принадлежать представителям российской элиты.

ЛУКОЙЛ войдет в проект по добыче углеводородов в Сенегале
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Фото: George Osodi / AP

Публичные записи в Люксембурге, связанные с холдинговой компанией Aquind, показали, что ее бенефициаром является Виктор Федотов — российский бизнесмен, бывший топ-менеджер нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» (с 1990 по 1998 годы, в том числе, занимал должность заместителя генерального директора, возглавлял другие крупные российские компании нефтяного сектора).

The Times утверждает, что регистрационной палатой Федотову, который является гражданином Британии, была предоставлена анонимность. Это возможно при условии, если лицо докажет, что его безопасность находится под угрозой.

По информации издания, 73-летний Федотов в Великобритании ведет непубличную жизнь, проводит долгие периоды вне дома и избегает общения с местным сообществом. Его особняк стоимостью более £7 млн расположен в глубине леса. Предполагается, что Федотов также владеет недвижимостью в Лондоне и Монако.

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Личная помощница бывшего замглавы «ЛУКОЙЛа» отказалась отвечать The Times на вопрос, почему ее руководитель хочет сохранить в секрете факт контроля над Aquind.

РБК направил запрос в пресс-службу «ЛУКОЙЛа».

По информации сайта Уфимского авиационного государственного технического университета, Федотов родился в 1947 году в столице Башкирии, окончил УГАТУ в 1976 году. До распада СССР он работал в Уфимском моторостроительном производственном объединении. В 90-х годах прошлого века занимал высокопоставленные должности в «ЛУКОЙЛе», в том числе посты исполнительного директора по коммерческим вопросам, директора по маркетингу и сбыту, заместителя гендиректора. С 1998 по 2001 год был генеральным директором компании «Каспийский трубопроводный консорциум». После этого возглавлял советы директоров корпорации «Ай Пи Лэнд Лимитед» и ОАО «Инжиниринговая нефтегазовая компания».

Автор: Михаил Котляр
Теги: Великобритания, «ЛУКОЙЛ»
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