ЛУКОЙЛ войдет в проект по добыче углеводородов в Сенегале

Фото: George Osodi / AP

ПАО «ЛУКОЙЛ» заключило соглашение о приобретении 40% доли в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) по добыче углеводородов в Республике Сенегал. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в Центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно сообщению, сделка на сумму $300 млн была заключена с европейской компанией Cairn Energy PLC, которая также получит бонус в размере до $100 млн после начала добычи. Сделку закроют после ее одобрения правительством Сенегала и выполнения других условий.

В проект входят блоки общей площадью более 2,2 тыс. кв. км, расположенные на глубоководном шельфе Сенегала в 80 км от суши. Глубина в районе блоков достигает 2175 м.

Всего будет открыто два месторождения: Sangomar и FAN. При этом запуск первого месторождения запланирован на 2023 год с ежегодным проектным уровнем добычи нефти 5 млн т.