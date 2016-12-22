Биржа Санкт-Петербурга выступила против запрета трейдерам продаж бензина

В пятницу, 8 декабря, состоялся Совет секции «нефтепродукты» Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), участники которого проголосовали против совместной инициативы Российского топливного союза (РТС) и «Роснефти» о запрете продаж нефтепродуктов для трейдеров. Об этом говорится в обзоре независимого агентства «Аналитика товарных рынков», поступившем в РБК.

Решение было принято большинством голосов. В обзоре указывается, что представитель СПбМТСБ рассказал «Интерфаксу», что биржа готова рассматривать инициативы участников рынка по совершенствованию сложившейся практики работы и предотвращению негативных явлений на российском рынке нефтепродуктов.

«Участники совета секции и руководство АО «СПбМТСБ» считают, что введение ограничений на реализацию товара компаниями-непроизводителями нефтепродуктов без принятия дополнительных мер и изменений не является адекватным решением проблем. Биржа взяла на себя обязательство проработать эти вопросы и связанную с этим тематику совершенствования системы расчета биржевых индексов и развития институтов срочного рынка», — сказал представитель СПбМТСБ.

В конце ноября «Роснефть» и РТС предложили ограничить участие трейдеров в торговле нефтепродуктами в ходе основной биржи на базисах поставки нефтеперерабатывающих заводов. РБК ознакомился с копией протокола совещания о ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов.

В протоколе предлагается не учитывать сделки трейдеров при расчете индексов биржевых цен по продаже топлива на СПбМТСБ. В протоколе отмечается, что другие участники торгов поддержали предложение «Роснефти» и РТС.

«Мы предлагаем запретить трейдерам продавать нефтепродукты на бирже на базисах НПЗ, чтобы иметь возможность покупать напрямую у производителя, а не у посредников. Трейдеры могут торговать нефтепродуктами на собственных базисах, а не на базисах нефтяных компаний», — рассказал РБК президент РТС Евгений Аркуша. По его словам, потребители бензина и дизельного топлива заинтересованы в покупке товара для АЗС напрямую у производителей.

Аркуша отметил, что торги на бирже происходят анонимно, поэтому покупатель, проводя сделку, не видит, покупает он товар у нефтекомпании или перепродавца. В январе—сентябре 2017 года объем продаж нефтепродуктов на СПбМТСБ вырос по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 11,2%, до 13,72 млн т. Продажи бензина на бирже за 9 месяцев 2017 года увеличились на 10,1%, до 5,83 млн т, а дизельного топлива — на 5,2%, до 4,38 млн т.