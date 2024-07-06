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Эксклюзивы РБК ,  
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«Яндекс» обучит губернаторов и чиновников технологиям на транспорте

Сюжет
Эксклюзивы РБК
«Яндекс Такси» совместно с Минтрансом разработает образовательную программу для губернаторов и транспортных чиновников. Им объяснят принципы ценообразования на транспорте и роль искусственного интеллекта
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Яндекс Такси» совместно с Минтрансом и ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» планирует создать специальную образовательную программу для губернаторов, региональных министров и ответственных за цифровизацию транспорта федеральных госслужащих. Об этом гендиректор компании Александр Аникин договорился с министром транспорта Романом Старовойтом во время состоявшегося на этой неделе визита министра в Инженерный центр беспилотных технологий «Яндекса», рассказали РБК в компании.

«Обучение будут проводить топ-менеджеры компании и приглашенные эксперты, в том числе ученые. Они подробно опишут специфику и возможности применения технологий в общественном транспорте, такси, каршеринге и кикшеринге. Например, как устроены алгоритмы ценообразования и безопасности, как машинное обучение и искусственный интеллект помогают решать логистические и транспортные проблемы городов и повышать качество и доступность транспортных услуг», — пояснили в пресс-службе.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Бизнес рассчитывает с помощью общих мастер-классов, стратсессий и разборов практических задач выработать с чиновниками совместные планы по развитию транспортной системы в разных регионах.

Представитель Минтранса подтвердил РБК, что такое обсуждение состоялось. «Указом президента от 7 мая 2024 года в качестве национальной цели развития определена цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Учитывая данную цель, внедрение лучших федеральных и корпоративных цифровых решений и сервисов в сфере транспорта на уровне субъектов и муниципалитетов России — приоритетная задача Минтранса. Это делается в том числе в целях повышения удобства общественного транспорта и развития транспортных систем», — добавил представитель министерства.

На встрече в «Яндексе» обсуждались и вопросы транспортного регулирования. Компания предложила проработать дополнительные меры поддержки таксопарков, привлечения водителей, особенно самозанятых, в условиях дефицита кадров и распространить лучшие практики регионов по исполнению закона о такси, отметил в комментарии РБК представитель сервиса.

Цены на поездки в такси (в том числе заказанные с помощью сервиса «Яндекса») в последнее время неоднократно были предметом критики со стороны пассажиров и чиновников. В компании повышение объясняли сразу несколькими факторами — драматичным ростом цен на сами автомобили и их обслуживание, нехваткой водителей и возросшими требованиями к таксистам, которые предъявляет принятый в конце 2022 года новый закон о такси.

В феврале этого года замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов признавал, что к сервису есть замечания из-за ценообразования. Он указывал, что плата (комиссия и иные платежи), взимаемая с перевозчиков (около 28%), должна быть снижена до конкурентного уровня. Он также жаловался, что алгоритм ценообразования услуг такси не раскрывается компанией в полном объеме. При этом ФАС выступила против ограничения цен на поездки в такси неким максимальным значением — иначе услуга может стать и вовсе недоступной.

Новейшие практики
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Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова
Яндекс технологии транспорт цифровизация
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