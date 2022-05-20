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Аналитики назвали регионы, где чаще принимают антидепрессанты

Чаще других антидепрессанты принимают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Меньше всего потребителей таких препаратов в Чечне и Тыве, выяснили аналитики

Жители Тывы и Чечни реже других принимают антидепрессанты, к такому выводу пришли аналитики системы цифровой маркировки «Честный знак» по результатам исследования (есть у РБК).

Эксперты проанализировали спрос на антидепрессанты в разных регионах России в разрезе количества постоянных жителей.

Наименьшее количество потребителей таких препаратов было зафиксировано в Республике Тыва, где их принимает примерно один человек из 172-х, затем следует Чеченская республика, где антидепрессанты принимает каждый 120-й, замыкает тройку Ненецкий автономный округ, где антидепрессанты употребляет один из 70 жителей, следует из результатов исследования.

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Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Лидерами по потреблению антидепрессантов, по данным анализа, стала Москва, где от депрессии лечится каждый восьмой, Санкт-Петербург и Московская область — каждый девятый. В пятерку «депрессивных регионов» также попали Калужская и Ростовская области.

Аналитики отметили, что в системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тыс. участников из них 438 производителей.

По данным ВЦИОМ, в России за полгода сократилось число человек, которые считают себя счастливыми. По данным центра, в апреле счастливыми себя назвали 83% россиян. Из них определенно счастливыми себя назвали 37%, скорее счастливыми — еще 46%. Несчастливыми в той или иной степени считают себя 14% опрошенных, 4% затруднились с ответом.

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Индекс счастья в марте по сравнению с ноябрем 2021 года снизился на три пункта, до 68. Но за год, с марта 2021-го, этот показатель вырос на четыре пункта.

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Теги
Роман Котерев
счастье Чечня Тыва антидепрессанты
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