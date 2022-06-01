Мурашко заявил, что недостатка детских лекарств в России нет

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Недостатка лекарственных препаратов для детей в России нет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«По лекарственным препаратам сегодня мы не испытываем каких-то трудностей», — сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос о дефиците лекарственных средств для детей.

Кроме того, как рассказал министр, в 2021 году было поставлено более 22 тыс. медицинских изделий и приборов, из них практически треть — отечественного производства. По его словам, отечественная промышленность активно включилась по направлению медицинского оборудования.

В середине апреля Мурашко говорил, что на российских складах достаточное количество лекарств. По его словам, для льготных категорий граждан сегодня запасов лекарств хватит более чем на 8–12 месяцев по разным категориям.

После введения западных санкций некоторые иностранные фармацевтические компании приостановили поставки некоторых лекарств в Россию, а также отказались от клинических испытаний и инвестиций в стране. При этом в Росздравнадзоре утверждали, что не опасаются дефицита лекарственных препаратов.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву начать поиски лекарственных препаратов, не производимых в России и дружественных иностранных государствах, в случае дефицита иностранных аналогов.