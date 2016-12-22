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Орешкин предложил Путину и Назарбаеву сделать туризм отраслью прорыва
Экономика, 14:21
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Орешкин предложил Путину и Назарбаеву сделать туризм отраслью прорыва
Туризм может приносить России и Казахстану значительно больше денег, считает Максим Орешкин. По его словам, для этого нужен «правильный подход»: меры господдержки, развитие инфраструктуры и дебюрократизация
Максим Орешкин  (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

В ближайшее десятилетие туризм может стать одной из самых быстрорастущих отраслей в России и в Казахстане, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе XV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает корреспондент РБК.

Орешкин указал, что вклад туризма в ВВП России и Казахстана сейчас в два раза меньше среднемировых значений. В России вклад этой отрасли в ВВП составляет 5%, в Казахстане — 6%, в то время как в мировом ВВП доля туризма составляет 10,9%. Сейчас экспорт туристических услуг в России составляет $9 млрд, но в ближайшие пять-шесть лет может превысить $20 млрд, сказал министр.

«Правильный подход к делу позволит сделать в России и в Казахстане туризм отраслью прорыва», — считает министр.

Помочь этому прорыву может ориентация растущего туристического спроса на внутренние рынки, стимулирование спроса на посещение России и Казахстана иностранными туристами и меры со стороны государства, добавил он.

В качестве примера отрасли, показавшей высокие результаты за короткий срок, Орешкин привел сельское хозяйство в России. «Одна из отраслей прорыва в России последних лет — это сельское хозяйство, где уровень экспорта в прошлом году превысил $20 млрд. <...> Прорыв здесь помогло совершить государство: продуманное регулирование и, конечно же, предоставление финансовой поддержки», — напомнил министр.

По словам Орешкина, сейчас появлению «конкурентного туристического продукта» мешают барьеры и отсутствие условий для развития бизнеса. Для того чтобы прорыв стал реальностью, нужна государственная политика, направленная на дебюрократизацию отрасли, развитие транспортной и туристической инфраструктуры, а также комплексный подход к развитию территорий, обладающих туристическим потенциалом, считает министр.

«Ориентация растущего туристического спроса на внутренние рынки, увеличение посещения наших стран иностранными туристами способно сделать туризм драйвером наших экономик», — заключил Орешкин.

В начале ноября в Минэкономразвития появился ответственный за туристическую отрасль замминистра. Теперь развитие рынков внутреннего и въездного туризма курирует Сергей Галкин, который ранее был советником министра экономического развития, а затем возглавил министерский департамент организационного обеспечения и коммуникаций.

Авторы: Елена Сухорукова, Наталья Демченко.
При участии: Анна Трунина.
Теги: Владимир Путин , Нурсултан Назарбаев , Туризм , Максим Орешкин
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