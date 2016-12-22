Туроператор «Аврора-БГ» сообщил о приостановке деятельности

Вслед за приостановкой чартерных программ петербургский туроператор объявил о приостановке своей деятельности

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Петербургский туроператор «Аврора-БГ» сообщил о приостановке с 6 июля своей деятельности.

«ООО «Аврора-БГ» с сожалением сообщает о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности. Начиная [c] 06.07.2018 года наша компания прекращает продажу туристических услуг», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте компании. Туроператор заверил, что взятые ранее на себя обязательства по всем туристам, уже находящимся на отдыхе в Болгарии и Черногории, будут выполнены в полном объеме.

Ранее стало известно, что «Аврора-БГ» приостанавливает летние чартерные программы в Болгарию и Черногорию с 2 июля.

РБК направил запрос в компанию «Аврора-БГ».

Информацию о приостановке деятельности туроператора уже прокомментировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там сообщили, что представители компании подтвердили, что все клиенты, находящиеся за рубежом на отдыхе, будут вывезены в плановом порядке по истечении срока туров. Обратные билеты у всех туристов, которые сейчас находятся на отдыхе, оплачены.

В компании заверили, что никого преждевременно вывозить не придется. Туроператор уточнил, что в настоящее время в Болгарии находятся восемь туристов, которые отдыхают в рамках пакетных туров, а также около 40 детей, еще 24 человека отдыхают в Черногории. По предварительным данным, из-за приостановки деятельности «Авроры-БГ» на отдых в рамках пакетных туров в Болгарию не смогут отправиться 122 человека, в Черногорию – 60 человек, уточнили в АТОР.

«Аврора-БГ», как отмечал АТОР, являлась активом туроператора «Матрешка-тур», который 23 июня тоже прекратил свою деятельность. В марте 2018 года «Матрешка-тур»​ продал туроператора «Аврора-БГ» для выплаты компенсаций.

В списке направлений туроператора значатся Болгария, Черногория, Хорватия, Мальта, Италия, Испания, Франция, Турция, Грузия и Азербайджан.