Туроператор «Аврора БГ» заявил об отмене чартеров в Болгарию и Черногорию

Петербургский туроператор «Аврора БГ» приостанавливает летние чартерные программы в Болгарию и Черногорию со 2 июля 2018 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, отмена программы в Болгарию объясняется изменением стоимости чартерных перевозок, в результате чего это направление имеет низкие финансовые показатели. Однако компания не сообщила, почему она отказывается от программы в Черногорию.
При этом «Автора БГ» заверила, что вывезет своих туристов, находящихся за границей, а также выполнит все обязательства по программам организации детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции.
АТОР отмечает, что компания являлась активом прекратившего деятельность туроператора «Матрешка-тур», который в марте 2018 года продал туроператора «Автора БГ» для выплаты компенсаций.
После смены собственника компания поменяла и название — «Аврора Без Границ». В списке направлений туроператора значатся также Хорватия, Мальта, Италия, Испания, Франция, Турция, Грузия и Азербайджан.
Согласно Единому федеральному реестру туроператоров, который ведет Ростуризм, ООО «Аврора-БГ» (юрлицо туроператора, имеющее право отправлять клиентов за границу) заявило об обслуженных в 2017 году 2760 туристах. Общая стоимость всех заграничных туров составила 34,2 млн руб.
Ранее туроператор «Натали Турс» отменила чартерные программы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию с 30 июня. Причиной стали низкие финансовые показатели этих направлений. Также туроператор с помощью отмены чартеров планирует сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию.