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Российские компании начали геологоразведку в Сирии
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Российские компании начали геологоразведку в Сирии
Бизнес, 12:37
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Российские компании начали геологоразведку в Сирии
Российские компании уже приступили к геологоразведке в Сирии, в том числе на шельфе, сообщает Минэнерго. Кроме того, компании из России участвуют в восстановлении теплоэлектростанций страны
Фото: Hussein Malla / Reuters

Российские компании начали геологоразведочные работы, а также работу по тепловым электростанциям в Сирии, сообщили в пресс-службе Минэнерго, передает агентство «РИА Новости».

По данным ведомства, в том, чтобы вести работу в Сирии, заинтересованы «СТГ-инжиниринг», «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «Технопромэкспорт» и другие российские компании.

«Проводится геологоразведка на суше и на шельфе», — сказали в Минэнерго, отметив, что Россия ​«совместно с сирийскими партнерами» сейчас также оценивает возможность восстановления нефтегазовых месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и других элементов инфраструктуры.

Кроме того, российские компании сейчас принимают участие в проектах по восстановлению и модернизации сирийских теплоэлектростанций, рассказали в Минэнерго. «Приоритетом для сирийской стороны является организация бесперебойного энергоснабжения городов и крупных населенных пунктов», — пояснили в пресс-службе.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия не позволит западным странам участвовать в восстановлении страны.​«Даже несмотря на то, что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены», — заявил сирийский лидер в интервью на телеканала НТВ. Он также отметил, что, если денег на это у страны не окажется, Сирия займет их у своих «друзей — сирийцев, живущих за рубежом», или «у своей казны».

Ущерб от войны в Сирии Асад оценил в $400 млрд. По его словам, примерно в эту сумму обойдется восстановление инфраструктуры в стране в течение следующих 10–15 лет.

В июне прошлого года газета «Фонтанка» со ссылкой на источники, близкие к «Минэнерго», писала, что контракты на разработку месторождений углеводородов в Сирии может получить связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным компания ООО «Евро Полис».

По данным газеты, контракты на добычу четверти всего газа и всей нефти, добытой в Сирии, эта структура получит взамен на помощь в освобождении от боевиков террористических группировок месторождений и объектов нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии и их охрану.

Как ранее выяснил РБК, Евгений Пригожин участвовал в нескольких тендерах на содержание базы «группы Вагнера» — прототипа российской частной военной компании, которая получила свое название по позывному ее руководителя.

В конце января Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Сирия подписали «дорожную карту» сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии, передавало агентство «РИА Новости».

Первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер тогда указывал, что обсуждается реконструкция четырех тепловых электростанций в Сирии, участие в проекте может принять компания «Технопромэкспорт», входящая в госкорпорацию «Ростех».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Сирия , Разведка , нефтяные компании , электростанции
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