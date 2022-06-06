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Ростелеком заподозрил экс-сотрудника в причастности к утечке данных

В Сеть попали документы внутренних аккаунтов «Ростелекома», в них содержится более 1 тыс. строк с именами и фамилиям, электронными адресами и телефонами. Компания начала расследование утечки
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Ростелеком проводит проверку утечки таблиц внутренних аккаунтов компании. Об этом РБК сообщил представитель Ростелекома.

Проверка проводится в отношении одного из бывших сотрудников. «Проверяем на причастность к нему одного из уволенных сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника. Ведется расследование», — уточнили в компании.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Telegram-канал «Утечки информации» ранее сообщил, что неизвестные выложили в Сеть документы внутренних аккаунтов «Ростелекома». Они содержат более 1 тыс. строк с именами фамилиям, электронными адресами и телефонами.

Отмечается, что тот же источник ранее выкладывал базы данных образовательного портала «GeekBrains», «Школы управления СКОЛКОВО», якутского портала Ykt.Ru и службы доставки «Delivery Club».

Служба безопасности Delivery Club 20 мая сообщила об утечки данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Об утечке также сообщал Telegram-канал In4security. В документах, по данным канала, представлены персональные данные пользователей, включая ФИО, адреса и информацию о заказах.

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В начале марта об утечке номеров телефонов и информации о заказах клиентов также сообщил сервис «Яндекс.Еда». Причиной тому в компании назвали недобросовестные действия одного из сотрудников. Позднее в интернете распространилась ссылка на сайт, где выложили личные данные пользователей «Яндекс.Еды» в виде карты: там были адреса доставки, телефоны, электронная почта и суммы заказов за последние полгода.

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Роман Котерев, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
утечка Ростелеком
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