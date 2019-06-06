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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Бывший топ-менеджер «Газпрома» объяснил скачок акций компании
Котировки бумаг подскочили в начале недели более чем на 15%. Аналитики говорили, что рынок делал ставку на уход Алексея Миллера с поста предправления. По мнению Александра Медведева, основная причина роста котировок была в другом
Александр Медведев (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Экс-заместитель председателя правления и миноритарный акционер «Газпрома» Александр Медведев объяснил резкий рост акций компании на прошлой неделе приближением котировок к реальной рыночной стоимости.

«Индекс российских акций рос, в принципе. А мы начинаем приближаться к рыночной стоимости, потому что мы были дико недооценены. Я думаю, что это главный фактор», — сказал он РБК, отказавшись от дополнительных комментариев.

Ценные бумаги резко выросли в понедельник, что позволило «Газпрому» стать самой дорогой компанией России и обогнать Сбербанк. На пике рост котировок достигал 16,99% (акции торговались на отметке 251,65 руб. за штуку), однако к вечеру этого дня котировки скорректировались до +9,49% (235,5 руб.).

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По состоянию на 15:50 четверга бумаги торгуются на отметке около 232 руб.

Опрошенные РБК аналитики объяснили рост тремя факторами. Во-первых, правление компании предложило акционерам направить на выплату дивидендов 27% чистой прибыли по МСФО, или 393 млрд руб., и это почти в два раза больше, чем по итогам 2017 года. Во-вторых, «Газпром» по итогам первого квартала 2019 года нарастил чистую прибыль на 44,2%, до 535,91 млрд руб. В-третьих, в понедельник в Telegram-каналах появились сообщения, что глава компании Алексей Миллер может скоро объявить о своей отставке.

На заседании правления компании 4 июня вопрос об отставке Миллера не поднимался.

Авторы: Петр Канаев, Андрей Гатинский
Теги: «Газпром», Акции, Александр Медведев
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