Бывший топ-менеджер «Газпрома» объяснил скачок акций компании

Экс-заместитель председателя правления и миноритарный акционер «Газпрома» Александр Медведев объяснил резкий рост акций компании на прошлой неделе приближением котировок к реальной рыночной стоимости.
«Индекс российских акций рос, в принципе. А мы начинаем приближаться к рыночной стоимости, потому что мы были дико недооценены. Я думаю, что это главный фактор», — сказал он РБК, отказавшись от дополнительных комментариев.
Ценные бумаги резко выросли в понедельник, что позволило «Газпрому» стать самой дорогой компанией России и обогнать Сбербанк. На пике рост котировок достигал 16,99% (акции торговались на отметке 251,65 руб. за штуку), однако к вечеру этого дня котировки скорректировались до +9,49% (235,5 руб.).
По состоянию на 15:50 четверга бумаги торгуются на отметке около 232 руб.