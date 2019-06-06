Бывший топ-менеджер «Газпрома» объяснил скачок акций компании

Котировки бумаг подскочили в начале недели более чем на 15%. Аналитики говорили, что рынок делал ставку на уход Алексея Миллера с поста предправления. По мнению Александра Медведева, основная причина роста котировок была в другом

Александр Медведев (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Экс-заместитель председателя правления и миноритарный акционер «Газпрома» Александр Медведев объяснил резкий рост акций компании на прошлой неделе приближением котировок к реальной рыночной стоимости.

«Индекс российских акций рос, в принципе. А мы начинаем приближаться к рыночной стоимости, потому что мы были дико недооценены. Я думаю, что это главный фактор», — сказал он РБК, отказавшись от дополнительных комментариев.

Ценные бумаги резко выросли в понедельник, что позволило «Газпрому» стать самой дорогой компанией России и обогнать Сбербанк. На пике рост котировок достигал 16,99% (акции торговались на отметке 251,65 руб. за штуку), однако к вечеру этого дня котировки скорректировались до +9,49% (235,5 руб.).

По состоянию на 15:50 четверга бумаги торгуются на отметке около 232 руб.