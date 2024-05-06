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Война санкций ,  
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Латвийский ж/д перевозчик попросил не запрещать закупки в России

Латвийский ж/д перевозчик попросил не запрещать закупки в России и Белоруссии
Сюжет
Война санкций
Единственный пассажирский ж/д перевозчик Латвии попросил предусмотреть исключение в законопроекте о запрете на закупки товаров производства России и Белоруссии из-за невозможности заменить запчасти для созданных в СССР поездов
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Единственная латвийская пассажирская железнодорожная компания «Pasažieru vilciens» (PV) призвала сделать для нее исключение в законопроекте о запрете на закупки товаров российского и белорусского производства из-за невозможности заменить значительную часть запчастей для старых электро- и дизельных поездов, созданных во времена Советского Союза. Об этом компания просит в письме к комиссии по бюджету и финансам Сейма (парламент Латвии), передает TVNET.

Комиссия в настоящее время рассматривает поправки к закону о закупках поставщиков коммунальных услуг, которые предусматривают, что заказчик устанавливает требование к участникам тендера обеспечить, чтобы товары из России и Белоруссии не использовались при исполнении заказа.

PV отмечает, что должна соблюдать правила эксплуатации и ремонта в соответствии с инструкциями, установленными заводом-изготовителем. В регламентах и технических проектах также указаны совместимость запчастей между собой. Для обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортных средств невозможно вносить конструктивные изменения для старых электро- и дизельных поездов советского периода, поскольку большая часть запчастей производилась на предприятиях России и Белоруссии.

Перевозчик рассказал, что ищет альтернативные решения, но многие запчасти все же нельзя заменить продукцией стран ЕС в том числе из-за требований используемой железнодорожной инфраструктуры общего пользования — компания вынуждена использовать блок связи российского производства «Блок» в системе безопасности движения поездов.

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Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

«Если не предусмотреть разумное исключение, PV сможет эксплуатировать тот подвижной состав, которым владеет и управляет, только до тех пор, пока в ее распоряжении не будет остатка запасных частей, которые в некоторых случаях будут использоваться уже этой весной», — приводит TVNET выдержку из письма компании.

В таком случае PV будет вынуждена сократить количество составов, что приведет к тому, что у перевозчика «не будет доступа к подвижному составу для обеспечения безопасного и бесперебойного обслуживания общественного транспорта».

Телеканал отмечает, что для обеспечения услуг общественного транспорта используются дизель-поезда, электропоезда, низкопольные электропоезда «Škoda 16Ev» и маневровые тепловозы.

Евросоюз после начала российской военной операции на Украине ввел против России 13 пакетов санкций, в которые входят в том числе запреты на импорт ряда продуктов. Москва считает ограничения нелегитимными.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Латвия санкции железнодорожный транспорт
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