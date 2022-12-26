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ФАС разрешила казахстанской компании выкупить московский ТЦ «Метрополис»

ФАС разрешила казахстанской компании выкупить ТЦ «Метрополис» в Москве
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании «М Холдинг Лтд.» о приобретении торгового центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

В ведомстве считают, что сделка не окажет влияния на конкуренцию на рынке аренды коммерческой недвижимости.

«М Холдинг Лтд» —  компания из Казахстана, отметили в ФАС. 

ТРЦ «Метрополис» был построен казахстанской девелоперской компанией Capital Partners на Ленинградском шоссе в Москве и открыт в 2009 году . Он располагает 82 тыс. кв. м крытых площадей для розничной торговли.

В феврале 2013 года «Метрополис» у Capital Partners приобрел американский инвестиционный фонд Morgan Stanley. Чуть позже половина объекта была перепродана американскому Hines CaIPERS Russia Long Term Hold Fund.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на близкие к Morgan Stanley источники писал, что компания ведет переговоры о продаже «Метрополиса» с большой скидкой с Capital Partners.

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Казахстан Недвижимость Москва «Метрополис»
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