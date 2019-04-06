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Amazon $2 200 (+19,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Бизнес ,  
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BMW выделит €1 млрд на оплату возможного штрафа из-за подозрений ЕК
Еврокомиссия считает, что немецкий автоконцерн нарушил антимонопольное законодательство. В BMW намерены оспаривать обвинения, но выделят €1 млрд на оплату возможного штрафа
Фото: Michael Dalder / Reuters

Немецкий автоконцерн BMW намерен выделить €1 млрд в резервный фонд для оплаты штрафа, который могут наложить в связи с расследованием Еврокомиссии (ЕК) о картельном сговоре, сообщается на сайте BMW.

Заявление ЕК говорить о том, что концерн могут оштрафовать. Поэтому, согласно международным стандартам финансовой отчетности, компания должна выделить средства на его оплату. BMW направит на эти цели до €1 млрд.

«Это негативно повлияет на финансовые результаты в первом квартале 2019-го», — говорится в заявлении концерна. На изучение претензий ЕК и проверку фактов потребуется время, потому сейчас рано давать оценку тому, насколько сильным будет это влияние, отметили в BMW.

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Ранее в ЕК сообщили, что подозревают BMW, Volkswagen и Daimler в нарушении антимонопольного законодательства. В частности, речь идет об ограничении конкуренции в разработке технологий очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей — систем SCR и OPF, которые снижают выбросы вредных веществ в атмосферу.

В ЕК считают, что автопроизводители лишили потребителей возможности «покупать менее загрязняющие окружающую среду автомобили, несмотря на доступность технологий».

В 2017-м о картельном сговоре нескольких немецких производителей писал журнал Der Spiegel. Тогда в офисах BMW в Мюнхене провели проверки, а в самой компании заявили, что сотрудничают с властями ЕС.

Автор: Константин Нагаев
Теги: BMW, Еврокомиссия
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