BMW выделит €1 млрд на оплату возможного штрафа из-за подозрений ЕК

Еврокомиссия считает, что немецкий автоконцерн нарушил антимонопольное законодательство. В BMW намерены оспаривать обвинения, но выделят €1 млрд на оплату возможного штрафа

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Немецкий автоконцерн BMW намерен выделить €1 млрд в резервный фонд для оплаты штрафа, который могут наложить в связи с расследованием Еврокомиссии (ЕК) о картельном сговоре, сообщается на сайте BMW.

Заявление ЕК говорить о том, что концерн могут оштрафовать. Поэтому, согласно международным стандартам финансовой отчетности, компания должна выделить средства на его оплату. BMW направит на эти цели до €1 млрд.

«Это негативно повлияет на финансовые результаты в первом квартале 2019-го», — говорится в заявлении концерна. На изучение претензий ЕК и проверку фактов потребуется время, потому сейчас рано давать оценку тому, насколько сильным будет это влияние, отметили в BMW.

Ранее в ЕК сообщили, что подозревают BMW, Volkswagen и Daimler в нарушении антимонопольного законодательства. В частности, речь идет об ограничении конкуренции в разработке технологий очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей — систем SCR и OPF, которые снижают выбросы вредных веществ в атмосферу.