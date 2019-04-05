Еврокомиссия заподозрила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

Немецкие автоконцерны в 2006–2014 годах нарушали антимонопольное законодательство, сговорившись сдерживать разработки технологий по очистке выхлопов, считают в Еврокомиссии. Расследование ведется с сентября 2018 года

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Еврокомиссия (ЕК) заподозрила немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen и Daimler в нарушении антимонопольного законодательства, сообщается на сайте ведомства.

«Компании могут сотрудничать в различных формах для улучшения качества своей продукции. Однако нормы ЕС по конкуренции не позволяют им сотрудничать с обратной целью, чтобы не улучшать свою продукцию и не конкурировать. Мы обеспокоены тем, что именно это произошло в случае с BMW, Daimler и Volkswagen, которые, вероятно, нарушили эти нормы», — приводятся на сайте слова еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер.

По мнению ЕК, компании вступили в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в разработке технологий по очистке выхлопов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, продаваемых в ЕС. Речь идет о выборочном каталитическом восстановлении и системе OPF, которые снижают количество вредных выбросов оксидов азота.

Участники сговора лишали потребителей возможности покупать автомобили с этими системами, несмотря на доступность технологий для производителей, уверены в ЕК. Расследование против BMW, Volkswagen и Daimler началось еще в сентябре прошлого года.