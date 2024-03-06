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«Интер РАО» рассмотрит вопрос о досрочной отставке Ковальчука

«Интер РАО» 14 марта рассмотрит вопрос о досрочной отставке Бориса Ковальчука
Борис Ковальчук
Борис Ковальчук (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

«Интер РАО» на заседании совета директоров 14 марта рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании генерального директора компании, следует из данных раскрытия информации. Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук в ближайшее время может уйти со своего поста, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников на рынке.

По словам собеседников газеты, Ковальчук «идет на повышение». Ему предложено четыре варианта: возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга, утверждают источники издания.

В феврале в «Интер РАО» перешел бывший вице-губернатор Петербурга и экс-глава «Россетей Урал» Сергей Дрегваль, он вошел в состав правления компании с 1 марта сроком на пять лет. По мнению собеседников издания, Дрегваль сменит Ковальчука на посту главы «Интер РАО».

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Елена Чернышова, Татьяна Киселева
Борис Ковальчук Интер РАО ЕЭС
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