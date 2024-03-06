«Интер РАО» рассмотрит вопрос о досрочной отставке Ковальчука
«Интер РАО» на заседании совета директоров 14 марта рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании генерального директора компании, следует из данных раскрытия информации. Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук в ближайшее время может уйти со своего поста, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников на рынке.
По словам собеседников газеты, Ковальчук «идет на повышение». Ему предложено четыре варианта: возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга, утверждают источники издания.
В феврале в «Интер РАО» перешел бывший вице-губернатор Петербурга и экс-глава «Россетей Урал» Сергей Дрегваль, он вошел в состав правления компании с 1 марта сроком на пять лет. По мнению собеседников издания, Дрегваль сменит Ковальчука на посту главы «Интер РАО».
Материал дополняется
Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще
Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter
Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать
Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома
Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального
Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами
Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»
Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?