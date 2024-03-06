Финальный этап расширения Домодедовского кладбища обойдется в ₽5 млрд

Москапстрой займется расширением Домодедовского кладбища за Р5 млрд. Это один из самых дорогих проектов в отрасли. Население агломерации растет, а территория московских кладбищ до сих пор почти не изменилась, говорят эксперты

Вид на Домодедовское кладбище (Фото: А. Савин / Wikimedia Commons)

Компания «Москапстрой» займется строительством третьей очереди Домодедовского кладбища, расположенного рядом с деревней Истомиха на юге Московской области. Это следует из опубликованных результатов тендера на расширение этой территории.

Контракт с победителем по стартовой цене был заключен 18 декабря, его сумма составит 5,25 млрд руб., следует из данных закупки. Заявку на реализацию проекта подавал еще один претендент, который в документации не раскрывается. Представитель «Москапстроя» на запрос РБК не ответил. Так же поступили и в столичном департаменте строительства, выступавшем заказчиком данной процедуры, и ГБУ «Ритуал», под управлением которого находится объект.

Третья очередь Домодедовского кладбища появится на территории 36,1 га, говорится в техническом задании. Согласно его условиям, «Москапстрой» займется разработкой всей проектной и рабочей документации. Затем он должен будет организовать на этой территории размещение входной зоны, зоны захоронений и «зеленой» защиты, отделяющей территорию кладбища от жилых кварталов. В обязанности победителя тендера также входит строительство двухэтажного административного здания (612 кв.м), трапезной (765 кв. м), прощального зала (714 кв. м), раздевалки для землекопов, контрольно-пропускного пункта и другой инфраструктуры. Все работы «Москапстрой» должен будет завершить в течение трех лет.

Как реконструируют Домодедовское кладбище

Планы по расширению Домодедовского кладбища появились еще несколько лет назад. Само оно было открыто еще в 1987 году, говорится в информации на его сайте. Это один из крупнейших некрополей в московском регионе, его общая площадь составляет порядка 128 га. В 2016 году Москомстройинвест сообщал, что территорию кладбища планируется увеличить еще на 60,67 га. Расширение позволило бы разместить на этих участках дополнительно 167 тыс. мест захоронений, а также храм-часовню, здание технических служб, входные группы и вспомогательные помещения. С тех пор об изменении параметров застройки и числа мест захоронений не сообщалось. В документации, впрочем, сказано, что подрядчику необходимо будет предусмотреть размещение мест под захоронение в гробах с площадью участков 3,6 и 2 кв. м, а также в погребальных урнах с площадью участков 0,88 кв. м.

Сам проект, судя по данным портала госзакупок, было принято разделить на несколько этапов. В частности, в 2021 году были проведены два конкурса на застройку 24,5 га, стоимость контрактов по ним в сумме составляла порядка 2 млрд руб. Победителем стала компания «Альтстрой», которая на тот момент принадлежала бизнесмену Анатолию Корнийчуку. В июне 2022 года против бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщал «Коммерсантъ», а в ноябре того же года «Альтстрой» сменил владельца, им стал Андрей Шишов. За нарушение условий контракта заказчик назначил исполнителю штраф в размере 1,74 млн руб. Третий этап был выведен в отдельную закупку. Представитель «Альтстроя» на запрос РБК не ответил.

Что говорят эксперты

Увеличения территорий под захоронения требует ситуация с оказанием услуг погребения в московском регионе, говорит первый зампред комиссии по похоронной отрасли в Совете по профессиональным квалификациям в ЖКХ Леонид Чернышев, отмечая, что не смотря на снижение смертности, пандемия 2020-21 годов "внесла существенные изменения в показатели". Кроме того, на увеличение мест под захоронение влияет рост населения московской агломерации, обращает внимание эксперт.

"Совокупная территория московских кладбищ до сих пор остается в прежних границах и практически не увеличивается, расширяясь только за счет Подмосковья и Новой Москвы. Одним из путей решения этой проблемы является проект расширения Домодедовского кладбища, которое проводится с учетом возможности, при погребении усопшего, воспользоваться услугами кремации", - указывает Чернышев.

Строительство третьей очереди Домодедовского кладбища, судя по данным портала госзакупок, является наиболее дорогим проектом на рынке ритуальных услуг в Московском регионе, а, возможно, и в России. Так, к примеру, в 2014 году на расширение Перепечинского кладбища в Московской области потратили 624 млн руб. А в 2019 году было проведено благоустройство Пыхтинского кладбища в столице. Сумма контракта составила 367 млн руб. Строительство нового некрополя в Хабаровске обойдется в 379 млн руб, говорится в документах конкурса, которые были опубликованы в 2022 г.

Сумма, которую планируется вложить в расширение Домодедовского кладбища, действительно серьезная, полагает владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. Это одна из крупнейших закупок на ритуальном рынке, подтверждает генеральный директор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров. Такая стоимость может быть обусловлена несколькими факторами, считают эксперты. Болтунов отмечает, что подведение сложных инженерных коммуникаций и строительство объектов на территории некрополя обычно обходиться дороже, чем разделение на участки.

Подобные тендеры происходят не часто, рассуждает Болтунов. Проблема же с местами на кладбищах остро стоит не только в столице и Московской области, но и по всей стране, отмечает он, напоминая, что в Московском регионе проблему стараются решить заранее, планируя возможные расширения некрополей.

Чем известен «Москапстрой»

«Москапстрой» через «Мосинжпроект» принадлежит Департаменту строительства Москвы, по данным базы СПАРК. Это одна из крупнейших в городе генподрядных организаций, которая занимается возведением жилой и коммерческой недвижимости, инженерных коммуникаций, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. В частности, компания строила медицинские центры в Сколково, учебно-образовательный кластер «Ломоносов», Международный центр самбо, реконструировала Московский драматический театр им. А. С. Пушкина и Карамышевскую набережную. Выручка «Москапстроя» в 2022 году (более поздних данных пока нет) составила 18,8 млрд руб., чистая прибыль — 27,6 млн руб.

В прошлом году «Москапстрой» стал победителем на проведение нескольких крупных подрядов, свидетельствуют данные СПАРК и портала госзакупок. К примеру, он будет заниматься реконструкцией двух павильонов (№ 70 и № 75) на территории ВДНХ и на Проспектете Мира на севере столицы. В рамках данного проекта предполагается увеличение площади павильона «Экспо» с 53,1 тыс. до 107,6 тыс. кв. м. В ходе второго этапа подрядчик должен будет провести реконструкцию павильона № 70 (26,5 тыс. кв.м), ранее известного как «Монреальский» или «Москва». После реконструкции площадь объекта составит 30,4 тыс. кв. м, говорится в документации. Сумма контракта составит 46,8 млрд руб., все работы по обоим объектам компания должна будет завершить к концу ноября 2026 года. Кроме того, «Москапстрой» будет строить корпус на территории санатория «Россия». Сумма затрат на его возведение составит около 887 млн руб.