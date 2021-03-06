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Минтранс предложил не разрешать добывать уголь без ясности по экспорту

Глава ведомства Виталий Савельев предложил запретить Роснедрам выдавать разрешения на освоение угольных месторождения без определения объемов и направлений вывоза продукции
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минтранс предложил выдавать разрешения на разработку новых угольных месторождений только после согласования параметров экспорта, в том числе объемов и направлений вывоза угля. С таким предложением выступил министр Виталий Савельев на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стенограмма совещания опубликована на сайте правительства.

«<...> предлагается поручить Роснедрам не выдавать новых лицензий на разработку угольных месторождений без определения конкретных направлений и объемов перевозки вывозимой на экспорт продукции и без согласования с Минтрансом и перевозчиком», — заявил он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

РБК направил запросы в Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК) и «Кузбассразрезуголь» (КРУ).

В начале недели совещание по вопросу развития угольной отрасли провел президент Владимир Путин. Он, в частности, поручил до 1 июля заключить соглашения между угольными компаниями и РЖД, в которых были бы прописаны обязательства сторон по вывозу угля, включая объемы, пункты загрузки и назначения. Президент предложил заключать соглашения до 2024 года.

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Бизнес
Фото:Василий Шитов / ТАСС

«Сейчас не знаю: «вези или плати», эти или другие правила — не важно. Важно, чтобы обязательства угольных компаний и перевозчиков, включая объемы угля, пункты загрузки и назначения, должны быть строго определены», — подчеркнул президент.

Комментируя в субботу, 6 марта, поручение президента, глава Минтранса отметил, что соглашения нужно заключить не позднее 15 июня. «В части заключения договоров на принципах «вези или плати», который также обсуждался, планируется сформировать нормативную правовую базу заключения таких договоров и опробовать ее на вывозе 10 млн т из 68 млн т угольной продукции из Кузбасса в направлении портов Дальнего Востока», — указал Савельев, добавив, что это потребует изменений в закон об «Уставе железнодорожного транспорта». К осени планируется внести в Госдуму законопроект с соответствующими поправками, добавил министр.

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Развитие Восточного полигона (БАМ и Транссиб) поручил обеспечить президент Владимир Путин, указав на то, что спрос на уголь в Европе снижается. В соответствии с поручением, объем поставок на восточном направлении должен удвоиться к 2025 году (до 200 млн т).

РЖД пообещали ускорить на год модернизацию БАМа и Транссиба
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Однако РЖД столкнулись с дефицитом провозных мощностей, что тормозит исполнение поручения президента. Модернизация БАМа и Транссиба началась еще в 2013 году, но пока мощностей не хватает на то, чтобы обеспечить провоз всех грузов (кроме угля, в Азии также находятся рынки сбыта металлов, удобрений, зерна). В феврале 2020 года холдинг разработал план ускоренной модернизации Восточного полигона.

Весной того же года власти предприняли попытку распределить доступ к перевозке грузов железнодорожным транспортом из-за ограниченных пропускных способностей инфраструктуры. Была разработана методика с приложением, в котором были прописаны принципы приемки грузов для экспорта на восток. Для угля, идущего на экспорт, предполагался самый низкий приоритет.

Минэнерго также предложило ввести квоты на вывоз угля на восток с условием, что поставки будут соответствовать по объему поставкам в Европу.

Правительство утвердило предлагаемую методику в мае.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Светлана Бурмистрова
уголь экспорт угля Виталий Савельев Минтранс Транссибирская магистраль БАМ
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