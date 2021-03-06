Минтранс предложил не разрешать добывать уголь без ясности по экспорту

Глава ведомства Виталий Савельев предложил запретить Роснедрам выдавать разрешения на освоение угольных месторождения без определения объемов и направлений вывоза продукции

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минтранс предложил выдавать разрешения на разработку новых угольных месторождений только после согласования параметров экспорта, в том числе объемов и направлений вывоза угля. С таким предложением выступил министр Виталий Савельев на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стенограмма совещания опубликована на сайте правительства.

«<...> предлагается поручить Роснедрам не выдавать новых лицензий на разработку угольных месторождений без определения конкретных направлений и объемов перевозки вывозимой на экспорт продукции и без согласования с Минтрансом и перевозчиком», — заявил он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

РБК направил запросы в Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК) и «Кузбассразрезуголь» (КРУ).

В начале недели совещание по вопросу развития угольной отрасли провел президент Владимир Путин. Он, в частности, поручил до 1 июля заключить соглашения между угольными компаниями и РЖД, в которых были бы прописаны обязательства сторон по вывозу угля, включая объемы, пункты загрузки и назначения. Президент предложил заключать соглашения до 2024 года.