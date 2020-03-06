Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа

Газ могут отключить из-за того, что «Киевгаз» не заключил договор о транспортировке. Оператор ГТС Украины попросил проверить, соблюдает ли киевское предприятие лицензионные условия

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ). Об этом сообщает пресс-служба оператора.

В компании заявили, что «Киевгаз» более двух месяцев саботирует заключение соглашения с ОГТСУ. Оператор утверждает, что прислал предприятию проект договора в декабре 2019 года, но в ответ получил его отредактированный вариант с протоколом разногласий, которые «создают дискриминационные условия по отношению к другим участникам рынка».

По состоянию на 6 марта «Киевгаз» — единственный из 44 операторов газораспределительных сетей, который не заключил договор, говорится в сообщении. ОГТСУ обратился в Национальную комиссию Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и потребовал проверить, соблюдает ли киевское предприятие лицензионные условия.

ОГТСУ была создана в процессе анбандлинга (отделения) от «Нафтогаза», президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в ноябре 2019 года. В конце декабря украинский регулятор сертифицировал нового оператора. Предприятие начало работу с 1 января.