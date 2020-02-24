«Нафтогаз» снизил цену на газ для украинцев до четырехлетнего минимума

Фото: NaftogazUA / Facebook

Стоимость природного газа для населения Украины в феврале 2020 года понизится на 15% по сравнению с январем. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаз Украины».

Цена одного кубометра топлива составит 3,95 тыс. грн (10,3 тыс. руб.) без учета НДС, наценки сбытовых организаций и расходов на транспортировку по сетям.

Новая цена на 37% меньше, чем год назад, пишет агентство. В компании отметили, что стоимость газа упала до минимального значения с апреля 2016 года.

По словам директора ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, к снижению цен на газ в стране привело понижение стоимости на европейских хабах.

«Последние торги на УЭБ закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС», — написал Макогон на своей странице в Facebook.