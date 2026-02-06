Прокуратура потребовала передать государству билетную систему Leonardo

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников «Сирена-Трэвел», разработчика системы бронирования билетов Leonardo. В конце января очередной сбой в ее работе привел к проблемам для авиации

Генпрокуратура 4 февраля направила в Никулинский районный суд иск к нескольким десяткам ответчиков — физическим и юридическим лицам — об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», следует из картотеки суда.

Исходя из информации об ответчиках, речь идет о собственниках и структурах компании «Сирена — Трэвел» — крупнейшего российского оператора системы бронирования Leonardo. Первое заседание назначено на 18 февраля.

Три источника РБК, знакомые с обращением Генпрокуратуры, подтвердили, что речь идет о планах по передаче «Сирены» в доход государства.

Ответчиками по делу, в частности, проходят гендиректор «Сирены-Трэвел» Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, Расул и Ибрагим Сулеймановы, Константин Киви, Артур Суринов, Валерий Нестеров и другие частные лица. Все они имеют доли в «Сирене-Трэвел» напрямую или через коммерческие структуры.

Один из ответчиков по делу — Алексей Шелухин подтвердил Радио РБК, что получил повестку в суд, заседание состоится 18 февраля. «В числе ответчиков мое имя указано. Но я не понимаю, какое я отношение имею к «Сирена-Трэвел». Я не знаю, о чем дело, я не знаком с делом, не знаком с исковым заявлением до сегодняшнего момента. И никто меня с ними не ознакомил. Я только получил повестку сегодня по Госуслугам. Какие требования лично ко мне, я не знаю. Отношений с «Сирена-Трэвел» я не имею никаких, за исключением того, что «Сирена-Трэвел» — акционер моей компании, в которой я тоже являюсь акционером», — заявил он журналисту Радио РБК. По словам Шелухина, акционеры его компании уведомили его о блокировке банковских счетов (полную версию разговора слушайте в эфире Радио РБК в субботу, 7 февраля).

Шелухин выразил надежду, что до 18 февраля ознакомится с исковым заявлением и узнает, по какой причине оказался в числе ответчиков.

Еще один собеседник РБК из числа ответчиков утверждает, что недвижимость указанных в иске лиц уже находится под арестом. Тем кто находится в России, запрещен выезд из страны.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Росавиацию. В Минтрансе воздержались от комментариев.

Кто еще есть в ответчиках В числе ответчиков указано АО «Авиаконсорциум», которому по состоянию на октябрь 2022 года принадлежали 25% в ООО «Автовал», который в свою очередь в то же время владело 20% долей «Сирены-Трэвел», следует из данных системы СПАРК. Указаны в карточке и два иностранных юрлица. По данным системы СПАРК, швейцарская HDH-Hotel Development Holding SA и зарегистрированная в ОАЭ «Пика Инвестментс Лимитед» владеют компанией «Вест бридж отель». На ее балансе, в свою очередь, находится гостиничный комплекс Novotel на улице Маяковского в Санкт-Петербурге (14,1 тыс. кв. м) на 233 номера. Бренд Novotel, под которым работает гостиница, принадлежит французскому гостиничному оператору Accor (в портфеле группы также сети отелей Sofitel, Mercure, Ibis и другие).

Что такое «Сирена — Трэвел»

«Сирена — Трэвел» — это крупнейшая российская система бронирования авиабилетов Leonardo и аэропортовая система регистрации пассажиров и багажа Astra. «Отечественное программное обеспечение [для российских авиакомпаний] разработано «Ростехом» и технологическим партнером госкорпорации — компанией «Сирена-Трэвел». Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок», — сообщал в 2022-ом году «Ростех». Она стала альтернативой, в частности, американским Sabre и Navitaire, а также испанской Amadeus. «Система названа в честь Леонардо да Винчи, великого ученого Средневековья. Именно он составил первый свод знаний о летательных аппаратах — «Кодекс о полете птиц», — объясняли в российской госкорпорации название сервиса. По данным Ассоциации туроператоров России, на конец января 2026-го системой Leonardo пользуются более 60 авиакомпаний, включая зарубежные — «Белавиа» и Conviasa (Венесуэла). В России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов.

Источник РБК, знакомый со схемой управления системы бронирования объяснил, что между АО «Сирена-Трэвел» и ООО «РТ-Транском» (структура «Ростеха») заключен «договор на оказание услуг». Еще один собеседник РБК в одной из IT-компаний, работающих на рынке авиаперевозок, говорит, что российские перевозчики, как правило, заключают контракты на оказание услуг с головной «Сиреной-Трэвел». Зарубежные с AmberAero SIA — рижской компанией, связанной с «Сиреной» через немецкую дочернюю структуру Sirena-TravelGmbH.

В «Ростехе» не стали комментировать иск Генпрокуратуры, но уточнили, что в госкорпорации из-за этого не ожидают сбоев в работе сервиса. «В любом случае, мы готовы предпринять все необходимые усилия для сохранения стабильности их работы», — сообщили в госкорпорации.

За последние несколько лет сбои в работе системы не раз приводили к масштабным проблемам у авиакомпаний, аэропортов и пассажиров. Так, в сентябре 2023 года Leonardo подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой у российских авиакомпаний, в частности группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров. Позже в «Ростехе» сообщили, что целью хакеров была остановка авиаперевозок в России, а сами атаки исходили с территории нескольких стран. О еще одном сбое в Leonardo «Аэрофлот» сообщил в декабре 2023 года.

Последний известный крупный инцидент произошел в конце января 2026-го — из-за сбоя были временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг на каналах продаж перевозчиков — на сайте, через контакт-центр и агентов, с которыми работают эксплуатанты. Регистрация пассажиров велась в ручном режиме в аэропортах вылета, что увеличило время предполетных процедур. Проблема коснулась клиентов «Аэрофлота», Utair, «Ижавиа», «Ямала», белорусской «Белавиа», а также пассажиров, вылетавших из аэропортов Шереметьево, Пулково, Сочи, Красноярска, Астрахани и нескольких других аэропортов.