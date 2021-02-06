Топ-менеджеры PDVSA получили по пять лет тюрьмы за передачу данных США

Бывших топ-менеджеров венесуэльской госкомпании обвинили в передаче Вашингтону информацию стратегического характера, что позволило США ввести санкции против нефтяной отрасли страны

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Бывшие топ-менеджеры государственной нефтекомпании Венесуэлы PDVSA приговорены к пяти годам тюремного заключения за разглашение конфиденциальной информации. Об этом сообщает Prensa Latina cсо ссылкой на генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба.

По данным гособвинения, Ариенис Коромото Торреальба и Альфредо Чиринос передали Соединенным Штатам информацию стратегического характера, что позволило США ограничивать экспорт нефти из Венесуэлы. Это нанесло отрасли значительный финансовый ущерб.

По словам Сааба, в ходе судебного процесса были допрошены более 20 свидетелей, в том числе должностных лиц, свидетелей и экспертов. Также суд рассмотрел более 35 документов, в том числе на сайте Platts Oil, где, по данным следствия, при участии обвиняемых разместили секретные данные. Речь идет в частности о маршрутах танкеров, которые сотрудничали с PDVSA.

Санкции США против PDVSA были введены в январе 2019 года. Как пояснили в Вашингтоне, ограничения направлены на то, чтобы президент страны Николаса Мадуро и его соратники «больше не смогли присваивать себе активы венесуэльского народа».



После этого США несколько раз вводили меры против судов, которые привозили нефть в Венесуэлу или вывозивших топливо из страны. В апреле 2019 года под американские санкции попали 34 танкера, которые венесуэльская госкомпания использовала для экспорта нефти. Позже ограничения не раз вводили против судов, ходящих под флагами других стран.



В июне 2020 года Bloomberg писал, что из-за американских ограничений добыча нефти в стране упала до уровня 1945 года. По данным агентства, добыча в бассейне Ориноко упала на 79%, в бассейне Маракайбо — на 45%. Год назад Мадуро объявил режим ЧС в нефтяной отрасли.