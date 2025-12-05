Дмитриев предложил российским компаниям нарастить обороты за счет Индии

С 2021 года торговый оборот России и Индии вырос впятеро, рассказал Дмитриев. В Нью-Дели проходит встреча Путина и Моди по укреплению двустороннего сотрудничества

Российские компании могут значимо нарастить обороты, выйдя на индийский рынок, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова передает корреспондент РБК.

«Индия — это важнейший партнер России. Как мы знаем, торговый оборот вырос больше чем в пять раз с 2021 года. И мы видим значимые инвестиционные проекты, которые Индия может осуществлять на территории России, а также российские компании могут выходить на рынок Индии. И мы призываем большое количество российских компаний значимо увеличивать свои обороты, свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок», — сказал Дмитриев.

Соглашение с конгломератом Yadu позволило индийским компаниям выходить на российский рынок, а российским — на индийский, продолжил спецпредставитель президента. По его словам, Москва видит большой потенциал в сфере высоких технологий. «Больше у нас упор сейчас на том, как сотрудничество в инвестиционной сфере может кратно увеличиваться, в том числе за счет того, что российские компании будут выходить на индийский рынок», — добавил Дмитриев.

В Индии в эти дни проходят переговоры с Россией. Встреча посвящена обсуждению широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшему укреплению российско-индийских отношений.

Путин рассказал, что на неформальной встрече с Моди накануне рассказал о ситуации вокруг Украины и переговорных усилиях США. Индийский премьер заявил, что поддерживает скорейшее урегулирование конфликта, и призвал работать сообща для «установления мира».