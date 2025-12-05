Дмитриев предложил российским компаниям нарастить обороты за счет Индии
Российские компании могут значимо нарастить обороты, выйдя на индийский рынок, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова передает корреспондент РБК.
«Индия — это важнейший партнер России. Как мы знаем, торговый оборот вырос больше чем в пять раз с 2021 года. И мы видим значимые инвестиционные проекты, которые Индия может осуществлять на территории России, а также российские компании могут выходить на рынок Индии. И мы призываем большое количество российских компаний значимо увеличивать свои обороты, свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок», — сказал Дмитриев.
Соглашение с конгломератом Yadu позволило индийским компаниям выходить на российский рынок, а российским — на индийский, продолжил спецпредставитель президента. По его словам, Москва видит большой потенциал в сфере высоких технологий. «Больше у нас упор сейчас на том, как сотрудничество в инвестиционной сфере может кратно увеличиваться, в том числе за счет того, что российские компании будут выходить на индийский рынок», — добавил Дмитриев.
В Индии в эти дни проходят переговоры с Россией. Встреча посвящена обсуждению широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшему укреплению российско-индийских отношений.
Путин рассказал, что на неформальной встрече с Моди накануне рассказал о ситуации вокруг Украины и переговорных усилиях США. Индийский премьер заявил, что поддерживает скорейшее урегулирование конфликта, и призвал работать сообща для «установления мира».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили