 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Дмитриев предложил российским компаниям нарастить обороты за счет Индии

С 2021 года торговый оборот России и Индии вырос впятеро, рассказал Дмитриев. В Нью-Дели проходит встреча Путина и Моди по укреплению двустороннего сотрудничества

Российские компании могут значимо нарастить обороты, выйдя на индийский рынок, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова передает корреспондент РБК.

«Индия — это важнейший партнер России. Как мы знаем, торговый оборот вырос больше чем в пять раз с 2021 года. И мы видим значимые инвестиционные проекты, которые Индия может осуществлять на территории России, а также российские компании могут выходить на рынок Индии. И мы призываем большое количество российских компаний значимо увеличивать свои обороты, свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок», — сказал Дмитриев.

Соглашение с конгломератом Yadu позволило индийским компаниям выходить на российский рынок, а российским — на индийский, продолжил спецпредставитель президента. По его словам, Москва видит большой потенциал в сфере высоких технологий. «Больше у нас упор сейчас на том, как сотрудничество в инвестиционной сфере может кратно увеличиваться, в том числе за счет того, что российские компании будут выходить на индийский рынок», — добавил Дмитриев.

Министр Индии описал торговлю с Россией и вспомнил советского поэта
Политика
Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял

В Индии в эти дни проходят переговоры с Россией. Встреча посвящена обсуждению широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшему укреплению российско-индийских отношений.

Путин рассказал, что на неформальной встрече с Моди накануне рассказал о ситуации вокруг Украины и переговорных усилиях США. Индийский премьер заявил, что поддерживает скорейшее урегулирование конфликта, и призвал работать сообща для «установления мира».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кирилл Дмитриев Индия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
Путина в Индии встретили с конным эскортом. Видео
Политика
India Today показал мультфильм с Путиным и Моди на байке, Трампом у АЗС
Политика
Wildberries и Ozon рассказали о закупках индийских товаров
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 10:41 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 10:41
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 11:27
Гонец с дурными вестями: как говорить команде о плохомПодписка на РБК, 11:22
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 11:19
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 11:13
Делегация США отправится в Индию после визита Путина Политика, 11:07
Как пошлины Трампа разогнали «чипфляцию» в СШАПодписка на РБК, 11:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Лизинговые компании вышли на плато после волны возвратов грузовиковПодписка на РБК, 11:01
Кремль сообщил о неприемлемых требованиях Европы по Украине Политика, 10:57
Малкин вошел в число звезд дня в НХЛ после дубля и передачи Спорт, 10:54
Какие шаги нового руководителя позволяют преодолеть недоверие командыПодписка на РБК, 10:50
Опорные пункты: как создается каркас для развития регионов Дискуссионный клуб, 10:47
ЦБ снимет ограничения на перевод денег за границу для россиян Финансы, 10:46
Леброн Джеймс впервые за 18 лет набрал меньше 10 очков в матче НБА Спорт, 10:45