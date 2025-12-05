 Перейти к основному контенту
Политика
0

Министр Индии описал торговлю с Россией и вспомнил советского поэта

Индийский министр рассказал о торговле с Россией и вспомнил поэта Гамзатова

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, говоря о перспективах российско-индийской торговли, обратился к творчеству советского и российского поэта Расула Гамзатова. Выступление министра прошло в рамках российско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели.

«Для того, у кого есть друг рядом, нет дальних стран. Горы не разделяют нас, они лишь поднимают наш взгляд выше», — сказал Гоял, назвав это цитатой поэта (цитата по DD News).

Расул Гамзатов (1923–2003) — советский и российский поэт, прозаик, публицист и политический деятель, народный поэт Дагестана. Он известен своим лиричным творчеством, которое воспевает его родной Дагестан и аварский народ. Писал на родном аварском языке, позже его работы были переведены на русский и другие языки.

В своем выступлении министр заявил, что доля Индии в российском импорте пока не превышает 2%, несмотря на прочные связи, и отметил «огромный неиспользованный потенциал». Ключевыми секторами для наращивания экспорта он назвал автомобилестроение, электронику, тяжелое машиностроение, текстиль и продукты питания.

Орешкин заявил, что приехал «за индийскими товарами и услугами»
Политика
Максим Орешкин

Гоял подчеркнул рост индийской экономики, а также потенциал молодых квалифицированных кадров Индии для восполнения дефицита специалистов в России. Кроме того, он выделил индийские стартапы в сферах агротехнологий и обороны.

Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин, который заявил, что обе стороны стремятся к 2030 году превысить объем торговли в $100 млрд за счет роста индийского экспорта. По словам Орешкина, Россия готова «обеспечить необходимые условия для благоприятного вхождения товаров и услуг из Индии на российский рынок».

Президент России Владимир Путин 5 декабря проведет с премьер-министром Индии Нарендрой Моди переговоры. 4 декабря состоялась неформальная встреча двух лидеров.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Индия Россия торговля поэт
