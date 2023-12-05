Минпромторг актуализировал объем поставок дронов в госорганы

Минпромторг скорректировал параметры госзаказа на закупку беспилотных систем для органов власти до 2030 года — текущие расчеты министерства «приблизились к возможностям промышленности»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минпромторг скорректировал параметры государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы (БАС) для госорганов, подведомственных учреждений и госкомпаний, следует из документа от середины ноября, с которым ознакомился РБК (приведенные параметры подтвердили два источника, участвовавших в обсуждении).

Сколько беспилотников закупят

Весной 2023-го Минпромторг в рамках формирования параметров гражданского госзаказа на беспилотную технику впервые анонсировал, что до 2030 года госсектору потребуется примерно 480 тыс. единиц техники, а объем гражданского госзаказа оценивался (с учетом стоимости аппаратов и закупки услуг) в 200 млрд руб.

Как следует из обновленных данных Минпромторга, на текущий момент речь пока идет лишь о 12,9 тыс. единиц техники. При этом в денежном выражении программа сократилась не так сильно — поставка дронов обойдется в 187,7 млрд руб.: 93,1 млрд руб. — в 2024–2026 годах, 94,7 млрд руб. — в 2027–2030 годах. Без учета закупок госкомпаний затраты (только для ведомств) составят 69,6 млрд руб. в ближайшие три года и 56,8 млрд руб. — в 2027–2030 годах (итого 126 млрд руб.).

Как пояснил источник РБК, знакомый с обсуждением параметров закупки, апрельская редакция была написана с учетом пожеланий участников отрасли, текущая — «приблизилась к возможностям промышленности». Кроме того, в отдельное направление выделена закупка так называемых образовательных дронов. Разделение программ подтвердил и представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК; планируется, что она будет базовым заказчиком на дроны для госорганов): «В предыдущих версиях госзаказа в расчет принималась потребность Минпросвещения, которая теперь выделена в отдельный трек. Объем же заказа на БАС других типов (кроме образовательных) немного сократился, но не критически. В большей степени это связано с лучшим по отношению к весне пониманием реальных потребностей в применении БАС и возможностей производства на ближайшие годы». Также в расчете уже не учитывается 2023 год — с этим также отчасти связано сокращение объема, добавили в ГТЛК.

В ближайшую трехлетку планируется поставлять ФОИВам и компаниям с госучастием ежегодно около 3 тыс. дронов в год (в 2024-м, например, — 2620 штук), в 2027–2030 годах темпы сократятся — всего за этот период органы закупят 4585 БАС, следует из письма Минпромторга.

Объем средств на закупку БАС в рамках госзаказа в следующем году составит 20,7 млрд руб., из них 16,4 млрд потратят ведомства, оставшуюся сумму — госкомпании. Наибольший запрос на БАС зафиксирован со стороны Рослесхоза, Минстроя и Минприроды. Из числа компаний, предполагающих закупать беспилотники, — «Транснефть», «Газпром», «Почта России», уточнил представитель Минпромторга.

Как рассказали РБК в министерстве, в госбюджете на федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (в который «зашиты» и параметры госзаказа) заложено только 1,7 млрд: 493,3 млн руб. — в 2024 году, 986 млн — в 2025-м, 184,6 млн — в 2026-м. Там не ответили на вопрос, за счет каких других источников будет финансироваться закупка.

При этом в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова (курирует весь национальный проект по беспилотникам) уточняют, что на госзакупки (включая закупку образовательных дронов) в 2024 году предусмотрено свыше 15 млрд руб. «План госзаказа с весны 2023-го существенно не изменился. 480 тыс. дронов — это была предварительная цифра с учетом образовательных дронов. Сейчас с учетом образовательных дронов эта цифра даже больше. Так, только в 2024 году предполагается по ГГЗ закупка в объеме 153 тыс. дронов, из которых 151 тыс. — образовательные», — сообщили в его пресс-службе.

Госзаказ будет актуализироваться каждые полгода, поэтому возможны технические отличия с паспортом связанного с ним по теме федпроекта «Стимулирование», пояснили в Минпромторге. Сейчас в подготовленном паспорте не отражены потребности субъектов и госкомпаний.

РБК направил запрос в пресс-службу Минпросвещения.

Почему финансируют беспилотники Активизировать развитие беспилотной авиации в России начали на фоне СВО на Украине в 2022 году. В конце прошлого года президент поручил написать стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года, а также подготовить план госзакупок российских беспилотников. Стратегия была утверждена в июне, она предполагает постепенный рост российского рынка дронов до 1 млн единиц в год к 2035-му и постепенное увеличение рыночной доли российских производителей до 80%. Сейчас Минпромторг оценивает долю российских дронов на рынке в 23,7%, долю отечественных БАС в объеме госзакупок — в 25%, согласно паспорту проекта по стимулированию спроса. Ожидается, что в следующем году показатели вырастут до 41,5 и 44% соответственно. В 2022 году объем российского рынка беспилотных авиасистем и услуг с их применением составил около 50 млрд руб., что составляет менее 1% мирового рынка, говорится в стратегии.

Какие беспилотники планируют закупать

Все беспилотники власти поделили на восемь типов: легкие и средние вертолеты, средние и тяжелые вертолеты, легкие, средние и тяжелые мультироторы и образовательные дроны. Больше всего в следующем году под госзаказ будет произведено легких мультироторов — 2,3 тыс. штук.

Поставщиками беспилотников для госорганов будут, в частности, компании «Альбатрос» (создана в 2017 году инженерным центром «Геомир»), «НЦВ Миль и Камов» («Вертолеты России», «Ростех») «Транспорт будущего» (группа компаний «Эфко»), «Аэромакс» (АФК «Система»), частные компании «Аэродин», «Геоскан», «ГлориЭйр» (вместе с ОАК «Ростеха» создадут совместное предприятие), «Радар ммс», «Т1-Аэро» (входит в холдинг «Т1», до ребрендинга в 2021 году группа называлась «Техносерв») и другие, рассказал источник РБК. Например, «Альбатрос» будет поставлять дроны для мониторинга и аэрофотосъемки, «Транспорт будущего» — для доставки грузов и обработки полей, «Геоскан» — дроны для авиаработ и образовательные дроны, «Радар ммс» — БПЛА для авиахимработ и геофизических исследований.

В федпроекте по стимулированию спроса Минпромторг оценил и общую рыночную потребность в дронах. До 2030 года она составит более чем 200 тыс. новых БАС, из них порядка 150 тыс. ожидается от российских изготовителей, пояснили РБК в министерстве. Из этих дронов в следующем году должно быть продано около 28 тыс. единиц (без учета образовательных). В эти 28 тыс. входят и БАС из госзаказа, уточнили в министерстве: «Ожидается, что эта часть спроса будет обеспечена российскими изготовителями практически полностью». Другую часть спроса покроют коммерческие заказы и импорт.

Выполнят ли план производители

«Прогноз по спросу на следующий год формировался в достаточно короткие сроки. Количество беспилотников действительно было сильно уменьшено, потому что начался сбор потребностей от ФОИВов. Я думаю, что многие регионы, реально получившие такие запросы, пересмотрели свои планы и прислали в ответ гораздо меньшие цифры, которые были до этого», — поясняет Николай Ряшин, эксперт НТИ «Аэронет» и гендиректор «Русдронопорта».

При этом в денежном выражении стоимость закупки почти не снизилась, «потому что отечественное производство сейчас преимущественно более дорогое, чем условное китайское», отмечает эксперт.

В начале года прогнозы были более оптимистичные, но когда дело дошло до расчетов необходимого числа беспилотников, исходя из потребностей регионов, мест, где их можно применять с учетом действующего законодательства, появилась более реальная цифра в 13 тыс., говорит другой эксперт рынка «Аэронет» — Виталий Муниров. Но даже этот объем, признает Муниров, будет для российских компаний существенным вызовом. Что касается поисков новых источников финансирования, то, вероятно, часть закупок будет профинансирована из бюджетов регионов, отметил он.