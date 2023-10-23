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Эксперты разработали новый ГОСТ для операторов дронов

ЦАГИ и «Центр Аэронет» определили 70 обязательных навыков для операторов дронов
Эксперты разработали проект нового ГОСТа по обучению операторов гражданских дронов: квалификация подразумевает владение 70 навыками. Главное требование к безопасности — это предотвращение нанесения ущерба людям и постройкам
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт» (ЦАГИ) и некоммерческая организация «Центр Аэронет» разработали национальный стандарт, посвященный техническим средствам обучения (ТСО) внешних пилотов беспилотников массой до 30 кг, сообщил РБК представитель национальной технологической инициативы «Аэронет».

Почему нужно учиться для управления дроном

В ноябре прошлого года Минтранс исключил операторов небольших дронов из числа специальностей, относящихся к авиационным. При этом с марта 2022-го существует обязательное требование — необходимо получить обязательные навыки управления дронами с последующим получением соответствующего свидетельства в Росавиации. Первую версию стандарта обучения Минтранс опубликовал для общественного обсуждения еще летом прошлого года, но в конце октября Минэкономразвития выдало отрицательное заключение на проект программы. Эксперты ведомства нашли в тексте избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса и физлиц, собирающихся использовать дроны.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это государственная программа мер по формированию новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Состоит из объединений представителей бизнеса и власти для развития перспективных технологических рынков и отраслей.

В разработанном НТИ и ЦАГИ проекте, который есть в распоряжении РБК, указан список из 70 навыков, которые должны быть получены в процессе прохождения программ подготовки операторов.

Во введении к ГОСТу уточняется, что главное требование к безопасности полетов беспилотников — «это предотвращение нанесения ущерба людям и постройкам, располагающимся на земле, а также другим воздушным судам — участникам воздушного движения».

Оператор любого дрона вне зависимости от уровня оснащенности беспилотника системами автоматического управления в любой момент должен иметь возможность взять управление на себя, подчеркивается в документе. Кроме того, эксплуатация беспилотников требует ведения радиосвязи внешним экипажем с органами управления воздушным движением (в России это Госкорпорация по организации воздушного движения, ГК по ОрВД, подведомственна Росавиации).

Как пояснил РБК один из разработчиков стандарта, начальник сектора научно-исследовательского центра беспилотных авиационных систем ФАУ «ЦАГИ» Марк Овсянников, обучение внешних пилотов будет проходить в учебных заведениях или центрах, а также в самих организациях, эксплуатирующих дроны, что уже практикуется. Документ нужен для того, чтобы определить характеристики оборудования в соответствии с навыками, которые должны быть получены в процессе обучения, и сформировать единый подход к квалификации оборудования, добавил он.

Согласно тексту ГОСТа, для обучения будут использовать макет наземной станции управления дроном, симулятор рабочего места, средства технического обслуживания, а также специальное ПО для создания и обработки полетной информации. Принципиально, чтобы оборудование могло сымитировать любую полетную ситуацию — осадки, туман, шумы самого беспилотника, разные состояния взлетно-посадочной полосы (сухая, влажная или покрытая льдом).

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Сам внешний пилот должен будет обучаться операциям с дроном на земле (подготовка к вылету, построение маршрута, запуск двигателя), во время набора высоты и в полете. Например, будут отрабатываться взлет с боковым ветром, контроль точности навигации, предотвращение столкновений с объектами в воздухе, действия при изменении метеоусловий, полет с одним неработающим двигателем и прочие ключевые отказы. Пилот также должен будет научиться выполнять посадку и послепосадочные операции, то есть выключать двигатель, парковать дрон и проводить анализ полета.

Сейчас ГОСТ обсуждается сообществом, уточнили в НТИ. Документ будет дорабатываться до конца 2023 года и планируется к принятию в следующем году. По словам Овсянникова, в стадии разработки в данный момент находится еще один нацстандарт в сфере беспилотников — посвященный оценке рисков при проведении полетов.

РБК направил запрос в Росавиацию и Минтранс.

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Анастасия Львова
авиация беспилотники
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