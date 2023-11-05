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Росжелдор предложил легализовать частные железные дороги для пассажиров

Росжелдор считает необходимым легализовать пассажирские перевозки на частных ж/д
Росжелдор попросил Минтранс легализовать пассажирские перевозки на частных железных дорогах. В регионах России они пользуются популярностью: зачастую это единственный способ добраться до нужного населенного пункта
Фото: Виктор Клюшкин / ТАСС
Фото: Виктор Клюшкин / ТАСС

Общественный совет Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) обратился к Минтрансу с предложением рассмотреть вопрос о статусе пассажирских перевозок на железнодорожных путях необщего пользования. Об этом говорится в письме замминистру транспорта Валентину Иванову (есть в распоряжении РБК).

Росжелдор считает необходимым легализовать транспортировку пассажиров на частных железных дорогах из-за высокого спроса на их использование среди жителей отдаленных точек России, сообщил РБК Александр Маняхин, исполнительный директор ассоциации «Промжелдортранс» (объединяет 85% всех владельцев путей необщего пользования). Он отметил, что этот вопрос уже поднимался в Минтрансе.

РБК обратился за комментарием в министерство.

Зачем нужна легализация частных железных дорог

Собственниками путей необщего пользования выступают, как правило, различные промышленные предприятия: они используются, например, при доставке сотрудников до места работы. Организации, эксплуатирующие пути промышленного железнодорожного транспорта, — это, по сути, посредники между РЖД и конечным потребителем, поясняет Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров. «Грубо говоря, такие компании «сели» на эти пути, пролегающие от станции РЖД к заводу, и ведут себя как маленький монополист», — говорит эксперт.

Помимо путей необщего пользования, перевозку пассажиров осуществляют узкоколейные железные дороги, размещенные в лесной местности. Сейчас они также используются незаконно, хотя на такой транспорт можно купить билеты. По словам Янкова, эту деятельность остановить невозможно. «В глуши есть достаточно населенных пунктов, где узкоколейка — единственная связь с внешним миром», — объясняет он.

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В письме Росжелдора к Минтрансу сообщается, что урегулирование вопроса с незаконным использованием путей необщего пользования для перевозки пассажиров призвано решить «острую проблему транспортной доступности» моногородов, наукоградов, закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), крупнейших агломераций и развивающихся территорий.

По состоянию на 2022 год 38 российских муниципалитетов носят статус ЗАТО. Хотя численность населения в них часто сопоставима с деревней, они считаются городскими округами. Градообразующими предприятиями 23 ЗАТО являются объекты Минобороны (14 из них обеспечивают функционирование Ракетных войск специального назначения, семь — Военно-морского флота, два — Военно-космических сил), десять — «Росатома» (производят ядерное топливо и оружие), три — «Роскосмоса» (космодром Восточный, Центр подготовки космонавтов им. Гагарина и завод «Звезда»).

Янков приводит пример: к одному из ЗАТО «Росатома» — Железногорску в Красноярском крае — ведет частная дорога от станции Базаиха, и она принадлежит «Атомспецтрансу», «дочке» госкорпорации. Сделать пассажирское движение здесь общедоступным также невозможно.

РБК направил запрос в пресс-службу «Росатома».

Как должна быть реализована легализация

Необходимо сделать перевозку пассажиров на частных и узкоколейных железных дорогах законной, утверждает Янков. Причем сразу распространять технические требования, применимые к путям общего пользования, не следует. Речь идет, например, о размещении кондиционеров в вагонах и прочих условиях комфорта, которые оправданы при реализации массовых перевозок. Если владельцев частных и узкоколейных дорог обязать выполнить эти требования, движение остановится.

«Для начала нужно разработать «облегченные» технические требования и обеспечить финансирование. Что самое главное, если ввести пассажирские перевозки на путях необщего пользования в правовое поле, то субъекты федерации смогут осуществлять дотации так же, как они дотируют обычные пригородные пассажирские компании, которые работают на сети РЖД», — считает Янков. Каждый субъект утверждает комплексный план транспортного обслуживания населения без учета путей необщего пользования и узкоколейных дорог, поэтому власти не могут обеспечить финансирование этих объектов.

«В будущем перевозки требуют дотаций, но эти дотации должны быть легальны на тех же основаниях, что дотации получают местные перевозчики», — резюмировал Янков.

Предложение Росжелдора поддерживает и первый вице-президент Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев: «Если есть инфраструктура, есть свободные пропускные способности и есть спрос на пассажирские перевозки, который можно с помощью этой инфраструктуры удовлетворить, экономически целесообразно организовать пассажирские перевозки по этой инфраструктуре, сняв формальные запреты».

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Теги
Виктория Елетина
частные железные дороги пассажирские перевозки Росжелдор Минтранс
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