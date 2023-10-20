Грузовые железнодорожные тарифы вырастут на 7,6%

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Базовые тарифы на грузовые железнодорожные перевозки с 1 декабря 2023 года проиндексируют на 7,6%, говорится в распоряжении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина (есть у РБК). В постановлении уточнили, что дополнительного повышения тарифов в январе 2024 года не будет.

Также установлены надбавки, связанные с капремонтом инфраструктуры и транспортной безопасностью.

22 сентября Минэкономразвития подготовил проект по повышению тарифов на грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки с 1 декабря. С 1 января 2025 года тарифы пассажирских перевозок в дальнем следовании вырастут на 7,5%, с 1 января 2026-го — на 7,3%.