Грузовые железнодорожные тарифы вырастут на 7,6%
Базовые тарифы на грузовые железнодорожные перевозки с 1 декабря 2023 года проиндексируют на 7,6%, говорится в распоряжении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина (есть у РБК). В постановлении уточнили, что дополнительного повышения тарифов в январе 2024 года не будет.
Также установлены надбавки, связанные с капремонтом инфраструктуры и транспортной безопасностью.
22 сентября Минэкономразвития подготовил проект по повышению тарифов на грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки с 1 декабря. С 1 января 2025 года тарифы пассажирских перевозок в дальнем следовании вырастут на 7,5%, с 1 января 2026-го — на 7,3%.
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