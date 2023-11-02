РЖД предложили автоконцернам доставлять машины по железной дороге

Автоконцерны обратились к властям из-за удорожания логистики при доставке машин с заводов в салоны. РЖД предложила использовать железные дороги — доставку «от двери до двери» либо с использованием автовозов на «последней миле»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

РЖД на фоне просьбы автоконцернов к правительству помочь с проблемой доставки машин в салоны предложили использовать для этого железнодорожные сервисы. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В пресс-службе отметили, что тариф РЖД привязан к уровню инфляции, это позволяет «четко прогнозировать стоимость перевозки». Компания сообщила, что может предоставить автопроизводителям полный комплекс услуг доставки «от двери до двери», либо орзанизовать доставку машин по железной дороге между крупными узлами с использованием автовозов на «последней миле».

Помочь разрешить ситуацию с удорожанием логистики при доставке машин с заводов в дилерские центры попросили АвтоВАЗ и «Соллерс», которые обратились в Минтранс и Минпромторг, сообщили накануне источники РБК. По словам одного из собеседников, тарифы на перевозки выросли чуть ли не вдвое, это связано с дефицитом автовозов, использованием такой техники для импорта машин из Китая, а также с дефицитом водителей. Государство не регулирует такие перевозки и тарифы на них.

В «Соллерсе» сообщили, что проблема стала ощущаться особенно сильно во второй половине 2023 года, из-за чего Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) с 1 ноября ввел надбавку в размере 50 тыс. руб. на один автомобиль марки у дилера. В компании отметили, что расходы будут включены в прайс-лист, при этом рекомендованная розничная цена моделей не изменилась. Чтобы купить машину без надбавки, ее надо заказать напрямую у завода. В АвтоВАЗе также подтвердили значительный рост цен на логистические услуги.

О нехватке автовозов и водителей для них в сентябре говорил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак. В Национальном союзе экспертов в сфере транспорта и логистики отметили в разговоре с РБК, что в России не так много компаний, у которых есть автовозы. Такие услуги оказывают, например, петербургский «Ятис» (имеет собственный парк в более 340 транспортных средств) и московский «Мейджик Транс».

В январе - июне спрос на автомобильные грузоперевозки по России увеличился на 61%, только в мае-июне он стал больше вдвое по сравнению с 2022 годом, передавал «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты биржи ATI.SU. Стоимость самых популярных направлений в среднем поднялась на 38% за год. Логистические компании среди причин роста цен называли нехватку водителей категории Е (позволяет управлять транспортными средствами с прицепом) и техники.