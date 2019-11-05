«Аэрофлот» введет топливный сбор для рейсов на Дальний Восток

Новый сбор коснется билетов классов комфорт и бизнес. С пассажиров экономкласса топливный сбор, как и прежде, взиматься не будет

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 января 2020 года начнет взимать топливный сбор, включаемый в стоимость билетов, на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, а также Магаданом в классах комфорт и бизнес, следует из информации на сайте авиаперевозчика.

В частности, сбор в комфорт-классе составит 6,3 тыс. руб., в бизнес-классе — 8,4 тыс. руб.

Сейчас топливный сбор на рейсах из Москвы в города Дальнего Востока в любых классах (эконом, комфорт, бизнес) не взимается. Для экономкласса с 1 января 2020 года ничего не изменится.

По другим внутрироссийским направлениям «Аэрофлот» взимает в классах эконом топливный сбор в размере 2,7 тыс. руб. На рейсах между Москвой и Якутском топливный сбор составляет 4,2 тыс. руб.