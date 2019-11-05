«Аэрофлот» введет топливный сбор для рейсов на Дальний Восток

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 13:07
Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 18:55 Определились соперники Даниила Медведева на Итоговом турнире АТР Спорт, 18:53 Президент Кипра пообещал изъять «некоторые золотые паспорта» Политика, 18:43 Первый гол Дацюка, переход Кравцова и отставка Скудры. Итоги недели КХЛ Спорт, 18:27 СМИ узнали о переносе даты запуска «Силы Сибири» на один день Экономика, 18:27 Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 18:24 Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток Экономика, 18:19 Как AI помогает ретейлерам с умом обслуживать покупателей Pro, 17:59 Посудомойка со свайпом: какую умную технику вы готовы использовать РБК и Electrolux, 17:58 Путин поручил ввести единые нормы русского языка для СМИ и госструктур Общество, 17:57 «Барыс» подписал контракт с победителем ЧМ-2019 по хоккею Спорт, 17:56 «Аэрофлот» введет топливный сбор для рейсов на Дальний Восток Бизнес, 17:48 Мэрия Москвы утвердила названия пяти станций Большой кольцевой линии Общество, 17:41 «Русским витязям» передали новые Су-35С Технологии и медиа, 17:38
Бизнес ,  
0 
«Аэрофлот» введет топливный сбор для рейсов на Дальний Восток
Новый сбор коснется билетов классов комфорт и бизнес. С пассажиров экономкласса топливный сбор, как и прежде, взиматься не будет
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 января 2020 года начнет взимать топливный сбор, включаемый в стоимость билетов, на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, а также Магаданом в классах комфорт и бизнес, следует из информации на сайте авиаперевозчика.

В частности, сбор в комфорт-классе составит 6,3 тыс. руб., в бизнес-классе — 8,4 тыс. руб.

Сейчас топливный сбор на рейсах из Москвы в города Дальнего Востока в любых классах (эконом, комфорт, бизнес) не взимается. Для экономкласса с 1 января 2020 года ничего не изменится.

Общество
«Аэрофлот» впервые урезал владельцам платиновых карт доступ в бизнес-зал

По другим внутрироссийским направлениям «Аэрофлот» взимает в классах эконом топливный сбор в размере 2,7 тыс. руб. На рейсах между Москвой и Якутском топливный сбор составляет 4,2 тыс. руб.

Последний раз авиакомпания поднимала размер топливных сборов с 1 июля. Размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах вырос тогда на 235 руб.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Аэрофлот, Дальний Восток, топливный сбор
Материалы по теме
«Аэрофлот» впервые урезал владельцам платиновых карт доступ в бизнес-зал
Общество
«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа
Общество
Рейс «Аэрофлота» со 148 пассажирами не cмог вылететь в Москву из Барнаула
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter