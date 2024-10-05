В Польше возмутились из-за стройки американской АЭС рядом с советской

О строительстве американских ядерных реакторов Варшава и Вашингтон договорились в 2020 году. Местом был выбран округ Хочево, где находится недостроенная АЭС советских времен. Как пишет NYT, не все местные жители довольны стройкой

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Планы по строительству трех ядерных реакторов американской Westinghouse в округе Хочево на севере Польши вызвали возмущение у местного населения, которое еще в советское время протестовало против строительства АЭС в этом районе, пишет The New York Times (NYT).

Газета напоминает, что СССР еще 40 лет назад начинал строительство своей АЭС в районе Хочево, которое было остановлено после развала Союза. Американскую станцию планируют возвести в 15 км от советского недостроя, ее стоимость оценивается в более $35 млрд, и она должна стать первой действующей атомной станцией в стране.

Как заявлял помощник министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт, АЭС в Хочево будет способствовать достижению цели Вашингтона — помочь странам Восточной и Центральной Европы «отвязаться от российской энергии». Власти Польши также в основном поддержали проект, однако местные жители разделились во мнениях, отмечает NYT.

«Это одно из самых красивых мест в Польше», — заявил газете ксендз (священнослужитель) католической церкви в Вейхерово Даниэль Новак, призвав американцев построить реакторы в другом месте. Против проекта также выступили жители Хочево.

Однако местные власти считают, что проект все равно будет реализован. «Это определенно произойдет, определенно», — заявил курирующий проект чиновник Мачей Бандо. По его словам, «совершенно нормально, что не все за». Вместе с тем он указал, что эта АЭС «принесет гигантские выгоды местному сообществу», например, увеличение налоговых поступлений. Местоположение, добавил он, «не подлежит изменению».

В октябре 2020 года было подписано польско-американское соглашение о «сотрудничестве в целях развития программы ядерной энергетики, используемой в гражданских целях, и гражданской атомной промышленности» в Польше. В договоре упоминалось, что Польша будет поощрять выбор американского проекта ядерного реактора и участие американских субъектов в реализации этих планов.

Спустя год Польша объявила, что местом для строительства американской АЭС выбран округ Хочево на побережье Балтийского моря. Оно было выбрано на основании проводившихся с 2017 года исследований окружающей среды. «Мы работаем по плану, и выбор места [размещения АЭС] это подтверждает. Польше нужна ядерная энергия. Строительство первой электростанции такого типа важно для всей страны как с точки зрения энергетической трансформации, так и с точки зрения безопасности энергоснабжения», — отмечала тогда министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Предполагается, что строительство АЭС начнется в 2026 году, с 2033 года планируется начать запускать энергоблоки мощностью 1–1,5 ГВт каждые два-три года, чтобы обеспечить возможность генерировать в стране от 6 до 9 ГВт.