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ВЭФ ,  
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Путин заявил о просчете правительства с развитием инфраструктуры

Путин: правительство немного просчиталось с реализацией планов по инфраструктуре
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ВЭФ
Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия не успела реализовать планы по развитию железнодорожной инфраструктуры до введения санкций, здесь «правительство немножко просчиталось», заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке. РБК ведет трансляцию.

По словам Путина, в Москве после санкций за присоединение Крыма в 2014 году понимали, «что и куда разворачивается».

«Но то, что произошло после 2014 года, после того, как на Украине западные страны поддержали госпереворот и начали войну на Донбассе, многие процессы стали ускоряться. Здесь мы можем только пожалеть о том, что мы своевременно не реализовали те планы, которые были у нас по развитию инфраструктуры, в том числе железнодорожной сети на Дальний Восток. Честно говоря, правительство немножко просчиталось», — сказал Путин.

По его словам, власти думали, что не будет такого объема грузоперевозок, но он оказался в последние годы больше, чем можно было себе представить. «Но ничего, мы справляемся, планы есть», — добавил Путин.

Материал дополняется

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года