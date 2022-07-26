В Минстрое допустили застройку российских портов жилой недвижимостью

На месте нескольких портов в российских городах может появиться жилая и коммерческая недвижимость, сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин, передает «РИА Недвижимость».

«У нас в проработке на предмет реализации проектов комплексного развития территории находятся порты, которые во время СССР занимались рыбоперерабатывающей деятельностью. В 90-е годы произошел раздел их имущества, теперь в этих локациях территория используется неэффективно и не по прямому назначению», — сказал он.

При этом стратегии комплексного развития предполагают, что власти могут вернуть некоторым портам их первоначальную функцию.

В марте 2021 года совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев предложил президенту Владимиру Путину поддержать проект редевелопмента Большого порта Санкт-Петербург. Он выступил за перенос портовых мощностей в Усть-Лугу и строительство на территории Большого порта 4,8 млн кв.м жилья, коммерческих помещений и объектов социальной структуры.

В начале июля подобный проект анонсировал Комплекс градостроительной политики Москвы. По проекту, на 19,59 га территории производственной зоны «Южный порт» в Печатниках будут преобразованы для общественно-производственной застройки площадью 385,35 тыс. кв.м. Срок реализации проекта — 12 лет.