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Экономика ,  
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Власти Эквадора предупредили о прекращении добычи нефти из-за протестов

Добыча нефти в Эквадоре находится на критически низком уровне и будет прекращена полностью через два дня, если логистика на нефтеперерабатывающих предприятиях и скважинах, нарушенная в результате массовых протестов, не будет восстановлена, сообщает министерство энергетики и горной добычи республики в Twitter.

В ведомстве заявили, что до протестов средняя добыча составляла 520 тыс. баррелей, а сейчас она снизилась более чем на 50%. «Если такая ситуация сохранится, через 48 часов добыча нефти в стране будет приостановлена, так как из-за вандализма, захвата скважин и закрытия дорог не удается транспортировать сырье и дизельное топливо, необходимые для поддержания работы», - говорится в сообщении.

По данным министерства, за две недели продолжающихся беспорядков, государство потеряло $120 млн. Объем добытой в Эквадоре нефти за последние две недели был меньше расчетного на 1,3 млн баррелей, наибольшие потери (более 1 млн баррелей) понесла государственная Petroecuador баррелей, частные компании потеряли свыше 272 тыс. баррелей. Закрыты 1176 скважин, из которых 996 принадлежат Petroecuador, и 180 — частным компаниям.

Нефтяная компания Эквадора объявила о форс-мажоре на фоне протестов
Экономика

С 13 июня в Эквадоре продолжаются протесты коренных народов против социальной и экономической политики руководства страны. Протестующие требуют заморозить цены на бензин, прекратить дальнейшие проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и предоставить фермерам больший период для выплаты кредитов.

17 июня  президент Эквадора Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение на 30 дней в трех провинциях — Имбабура, Котопакси и Пичинча. Спустя два дня Petroecuador объявила форс-мажорные обстоятельства для своих секторов разведки, эксплуатации, транспорта и торговли. Парламент в связи с происходящим обсуждает возможность вынесения импичмента Лассо, пишет El Universo.

Теги
Эквадор протесты добыча нефти

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