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СМИ узнали об идее поднять тарифы для расширения электросетей Сибири

По мнению экспертов, это даст нагрузку на промышленных потребителей в 40 млрд руб., а решение является спорным
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Глава Минэнерго Александр Новак предложил профинансировать расширение электросетей для Восточного полигона железных дорог (Транссиб и Байкало-Амурская магистраль) за счет увеличения тарифов для промышленных потребителей Федеральной сетевой компании, которая управляет магистральными сетями. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как пишет газета, предложение заключается в том, что необходимые для строительства энергетической инфраструктуры средства будут взяты из инвестиционной программы «Россетей». Для этого с 1 июня 2021-го Минэнерго хочет дополнительно поднимать тариф на передачу энергии для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (входит в «Россети») из числа предприятий на 0,6% ежегодно до 2025 года.

Для других потребителей распределительных сетей тариф намерены поднимать на 0,2% в год. Владимира Скляра из «ВТБ Капитала» оценил суммарную нагрузку на рынок за счет роста тарифов в 40 млрд руб. в период 2021–2025 годов.

Минэкономразвития спрогнозировало рост тарифов на газ и электричество
Экономика
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

По данным «Коммерсанта», «Россети» не рассматривают повышение тарифов на передачу энергии как приоритетный вариант финансирования проекта расширения инфраструктуры в Сибири. Федеральной антимонопольной службе и Минэкономразвития поручили изучить предложение Новака.

В ФАС сейчас анализируют эту информацию. «Россети» отказались комментировать различные варианты источников финансирования до окончательного решения. В качестве альтернативы рассматривается федеральная субсидия в размере 134 млрд руб. (общая стоимость проекта — 184,7 млрд руб.). Однако источники издания говорят, что шансы на ее выделение малы.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

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По мнению, главы «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, повышение энерготарифов — наиболее спорное решение с точки зрения справедливости и общественного восприятия. Эксперт считает, что строительство энергетических объектов могли бы финансировать прямые выгодоприобретатели за счет субсидий.

«Размытие» финансовой нагрузки на всю страну, по словам Бурмистрова, создает неприятный прецедент для инвестпрограммы РЖД, которые могут возложить электрофикацию высокоскоростной магистрали и Южного кластера на не имеющих отношения к этому промышленных потребителей.

Автор
Михаил Котляр
Транссиб БАМ тарифы электроэнергия Александр Новак
Материалы по теме
Минэкономразвития спрогнозировало рост тарифов на газ и электричество
Экономика
В правительстве предложили устанавливать «умные» счетчики за счет россиян
Общество
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