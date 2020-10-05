СМИ узнали об идее поднять тарифы для расширения электросетей Сибири

По мнению экспертов, это даст нагрузку на промышленных потребителей в 40 млрд руб., а решение является спорным

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Глава Минэнерго Александр Новак предложил профинансировать расширение электросетей для Восточного полигона железных дорог (Транссиб и Байкало-Амурская магистраль) за счет увеличения тарифов для промышленных потребителей Федеральной сетевой компании, которая управляет магистральными сетями. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как пишет газета, предложение заключается в том, что необходимые для строительства энергетической инфраструктуры средства будут взяты из инвестиционной программы «Россетей». Для этого с 1 июня 2021-го Минэнерго хочет дополнительно поднимать тариф на передачу энергии для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (входит в «Россети») из числа предприятий на 0,6% ежегодно до 2025 года.

Для других потребителей распределительных сетей тариф намерены поднимать на 0,2% в год. Владимира Скляра из «ВТБ Капитала» оценил суммарную нагрузку на рынок за счет роста тарифов в 40 млрд руб. в период 2021–2025 годов.

По данным «Коммерсанта», «Россети» не рассматривают повышение тарифов на передачу энергии как приоритетный вариант финансирования проекта расширения инфраструктуры в Сибири. Федеральной антимонопольной службе и Минэкономразвития поручили изучить предложение Новака.