Пароев рассказал об «уничтожении» напоминаний при уходе McDonald's
После начала российской военной операции на Украине многие западные компании столкнулись со шквалом критики за сохранение бизнеса в России, и чтобы избежать репутационного ущерба, были вынуждены уйти с рынка. Одна из таких компаний — «символ американского капитализма» McDonald's — покинула российский рынок с большими потерями для себя, пишет Bloomberg со ссылкой на отрывок из книги Стефани Бэйкер «Наказать Путина», автору которой удалось пообщаться с бывшим гендиректором McDonald's Russia и нынешним гендиректором «Вкусно — и точка» Олегом Пароевым.
По его словам, в начале марта 2022 года топ-менеджеры McDonald's собрались на свою ежегодную встречу в Кашкайше (Португалия), где в том числе обсуждали возможность ухода из России. Когда Пароев спросил гендиректора McDonald's Криса Кемпчински и тогдашнего финансового директора Кевина Озана, рассматривает ли компания возможность ухода из России, те такую возможность исключили. «Вы с ума сошли? Вы думаете, мы когда-нибудь уйдем из России? Конечно, нет», — цитирует Пароев ответ Кемпчински и Озана.
Он отметил, что «ставки были огромны»: на тот момент компания напрямую владела почти всеми своими 850 ресторанами в России (около 15% работали по франшизе). В стране на компанию работали 62 тыс. человек, и еще 100 тыс. работали в местных компаниях цепочки поставок McDonald's. На Россию также приходилось около 7% мирового дохода сети бургерных, или примерно $1,6 млрд.
И хотя сразу после начала спецоперации McDonald's объявил о финансовой поддержке Украины, молчание компании относительно ее возможного ухода из России привело к тому, что в Сети начал набирать популярность хештег #BoycottMcDonalds (бойкотируйте McDonald's). После этого руководители американской компании провели ряд совещаний с топ-менеджерами Coca-Cola Co., на которых обсуждали возможные варианты действий. На обе компании оказывали давление и американские чиновники, призывавшие их уйти из России.
В итоге уже в марте обе компании объявили, что приостановят свой российский бизнес. Пароев рассказал, что был шокирован этим решением. «Мы понятия не имели, что будет с бизнесом, останется ли он приостановленным или будет полностью закрыт. Этот шаг оставил более 100 тыс. рабочих мест в подвешенном состоянии. Независимо от того, откроются ли рестораны снова или нет, придется заплатить огромную цену», — рассказал бывший топ-менеджер.
На этом фоне McDonald's начал терять огромные деньги, отмечает в своей книге Бэйкер. Она напоминает, что финдиректор Озан еще тогда оценивал закрытие ресторанов в России в $50 млн ежемесячно. Вместе с тем еще в 2022 году он не исключал, что бизнес может возобновиться. Тем не менее уже через несколько месяцев было объявлено о полном уходе компании из России, а рестораны McDonald's в итоге были проданы бизнесмену Александру Говору и переименованы во «Вкусно — и точка». «Все, что могло напомнить кому-либо о McDonald's, должно было быть уничтожено», — оценил Пароев события того года.
McDonald's приостановил работу в России 9 марта 2022 года, а 16 мая того же года компания объявила об уходе с российского рынка и заявила о намерении продать рестораны «местному покупателю». Причиной ухода с рынка компания назвала начало специальной военной операции на Украине, после которого «владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's».
Рестораны сети в России стали работать под брендом «Вкусно — и точка», первое заведение с новой вывеской открылось 12 июня 2022 года. В настоящее время, как сообщается на сайте компании, в России работает свыше 900 ресторанов быстрого питания.
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