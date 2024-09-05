«Эн+» заявил о проблеме с российско-китайским угольным проектом

«Эн+ Груп» заявил о проблемах с финансированием крупного российско-китайского угольного проекта по освоению Зашуланского месторождения. Они связаны с санкционными ограничениями, но преодолимы, сказал РБК глава компании Колмогоров

Владимир Колмогоров (Фото: Кирилл Казачков / Росконгресс)

Проект освоения Зашуланского угольного месторождения испытывает сложности с финансированием на фоне санкционных ограничений по платежам, заявил в интервью телеканалу РБК гендиректор холдинга «Эн+ Груп» Владимир Колмогоров.

Развитием проекта занимается компания «Разрезуголь», совместное предприятие «Эн+» и китайской China Energy Investment Corporation (CHN Energy, Государственная энергетическая инвестиционная компания), созданное на паритетной основе.

«Есть у нас Зашуланское месторождение угольное, которое будет разрабатываться с китайской компанией China Energy — крупнейшая компания энергетическая угольная в Китае. Опыт есть и у них, и у нас. Поэтому задача, которая стоит на этом форуме, продолжить обсуждение этого проекта и попытаться ускорить все-таки [и решить] все сегодняшние проблемы. Они есть, безусловно, и связаны с финансированием и ограничениями по использованию финансовых ресурсов. Ограничения связаны, конечно, с наложением санкций. И есть опасения у наших китайских товарищей, что не все так быстро и просто», — рассказал Колмогоров.

Тем не менее сложившуюся ситуацию глава «Эн+» считает «преодолимой» и надеется на совместное продолжение развития проекта вместе с китайским партнером.

«Разрезуголь» получил лицензию на Зашуланское месторождение в 2013 году. Китайские партнеры в лице Shenhua Group (теперь China Energy) называли проект, промышленные запасы которого оценивались в 742 млн т, «важным шагом в реализации «дорожной карты» китайско-российского сотрудничества в угольной сфере». Однако, как писала газета «Коммерсантъ», падение цен на энергетический уголь в тот момент снизило интерес китайских компаний к подобному сотрудничеству, и освоение Зашуланского месторождения было фактически поставлено на паузу, пока в 2021 году владельцы не возобновили процесс утверждения проектной документации.

В 2023 году «Эн+» и China Energy подписали ряд документов о намерениях совместного развития низкоуглеродной энергетики, в частности гидроэлектростанций и альтернативных видов генерации. Договоренности в том числе касались совместного развития Зашуланского месторождения каменного угля. Отмечалось, что проект предполагает выход на добычу 5 млн т энергетического угля марок Д, ДГ и Г в год к концу 2027 года.

В апреле холдинг «Эн+» сообщал, что в проект разработки Зашуланского месторождения угля, крупнейшего в Забайкалье, планируется направить 50 млрд руб. Инвестиции включают в себя строительство угольного разреза, инфраструктуры и автомобильной дороги, создание железнодорожной станции необщего пользования Гыршелун-Угольная, а также приобретение техники и оборудования.