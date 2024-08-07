В Первой грузовой компании сменится руководство

В Первой грузовой компании обновится топ-менеджмент: должности гендиректора и председателя совета директоров займут выходцы из РЖД. В ближайшее время может измениться и владелец компании — она перейдет в периметр активов ВТБ

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Новым гендиректором Первой грузовой компании (ПГК), крупнейшего железнодорожного оператора России, станет Олег Романов, сообщили источники РБК на транспортном рынке. Собеседники утверждают, что новый топ-менеджер ранее работал в структурах РЖД, в частности, в Федеральной грузовой компании. На этом посту он сменит Руслана Бабаева, возглавлявшего ПГК с ноября 2023-го после смены собственника: тогда компанию продавал Владимир Лисин, новым владельцем стало АО «Аврора Инвест» — ее связывают с акционерами «СГ-Транс», оператора перевозок сжиженных углеводородных газов в цистернах и танк-контейнерах, братьями Тимуром и Русланом Бабаевыми. Председателем совета директоров ПГК станет бывший вице-президент РЖД Анатолий Краснощек (Романов, как рассказали собеседники РБК, был его помощником в РЖД).

Собеседники РБК также утверждают, что после обновления топ-менеджмента могут последовать изменения и состава владельцев: потенциальным новым собственником ПГК они называют структуры ВТБ. Как сообщало агентство Reuters в ноябре прошлого года, сделка по покупке ПГК обошлась примерно в 200 млрд руб., из которых часть средств была предоставлена покупателю банком ВТБ. «Пока о возможном переходе компании в периметр активов банка уведомлен только ее топ-менеджмент», — отмечает один из источников РБК.

В пресс-службах ПГК и ВТБ отказались от комментариев. РБК направил запросы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), РЖД и «СГ-Транс».

Чем известна ПГК ПГК была основана в 2007 году в рамках железнодорожной реформы. В 2011-м принадлежавшая миллиардеру Владимиру Лисину (сейчас занимает третье место в рейтинге российского Forbes с состоянием $22,1 млрд) Независимая транспортная компания приобрела у РЖД 75% минус две акции ПГК за 125,5 млрд руб. Спустя год, в 2012-м, холдинг докупил оставшийся пакет за 50 млрд руб. По состоянию на конец 2022 года 100% ПГК владела Fletcher Group Holdings (бенефициаром которой, по данным на конец 2021-го, был Лисин; через эту же компанию он владел Новолипецким металлургическим комбинатом). В июле 2023-го Bloomberg писал, что бизнесмен перевел свои активы в компании, зарегистрированные в Абу-Даби, — доли бизнесмена в комбинате и ПГК перешли к Serenity II Holdings и Nebula II Holdings. Нынешний состав учредителей ПГК не раскрывается. В первом полугодии 2024 года компания заняла первое место в рейтинге Infoline Rail Russia Top железнодорожных операторов по версии аналитического агентства «INFOline-Аналитика». У компании диверсифицированная грузовая база, в основе которой уголь, руда, черные металлы. По данным отраслевого аналитического агентства Rollingstock Agency, по состоянию на первый квартал 2024 года парк грузовых вагонов ПГК оценивался в 93,5 тыс. вагонов, из которых 77% составляют полувагоны. В сентябре прошлого года компания завершила выход из нецелевых сегментов, продав 4 тыс. специализированных вагонов для транспортировки цемента (хопперов-цементовозов) Первому промышленному оператору, сделка оценивалась в 4,5 млрд руб. По итогам 2023 года выручка ПГК по РСБУ увеличилась на 10,7%, составив 117 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 5,2%, до 36,4 млрд руб. Текущий владелец ПГК — АО «Аврора Инвест» — зарегистрировано в декабре 2022 года в Москве на улице Академика Пилюгина, 22. Здесь же — центральный офис «СГ-Транса». Гендиректором АО до августа была Юлия Терсаакова, затем на этом посту ее сменила Елена Чайковская. Терсаакова также указана главой компанию «Вектор Рейл», которой принадлежит «СГ-Транс» (до августа 2023 года ее основными владельцами были бизнесмены Алексей Тайчер и Сергей Смыслов, затем их доли выкупили братья Бабаевы, менеджмент и инвестфонды).

ВТБ обладает компетенциями в транспортном сегменте, его развитием занимается «дочка» банка «ВТБ Лизинг». Сейчас это крупнейший лизингодатель, собственный арендный парк грузовых вагонов представлен 12,7 тыс. единицами, большая доля приходится на полувагоны, предназначенные для транспортировки широкой номенклатуры насыпных грузов, в том числе угля. В структуре парка также фитинговые платформы, цистерны и крытые вагоны.

ПГК будет хорошим источником дохода для ВТБ с учетом ее грузовой и клиентской базы, считает Александр Слободяник, руководитель аналитических проектов Rollingstock Agency. Получив в собственность активы ПГК, ВТБ усилит собственный лизинговый парк, а также сможет предоставлять его в аренду другим операторам на долгосрочный период, что может быть более выгодно, чем самостоятельно оперировать этими вагонами.

Один из источников РБК на транспортном рынке полагает, что к смене собственника ПГК могут привести «отголоски сделки» по ее приобретению АО «Аврора Инвест» в ноябре 2023 года. «Есть разные развилки: по смене акционера, по продаже активов компании рынку и консолидации парка между операторами», — пояснил собеседник.

С учетом «потенциальных проблем» с финансированием сделка по передаче ПГК в собственность банку ВТБ могла быть «комбинированной», а не денежной. «Возможно, это сделка с неким дисконтом, чтобы погасить кредиты», — пояснил Слободяник.