Bloomberg: состояние сверхбогатых семей к 2030 году вырастет до $9,5 трлн

Состояние сверхбогатых семей к 2030 году увеличится до $9,5 трлн

Состояние сверхбогатых семей, контролируемое семейными офисами, вырастет на 73% — с нынешних $5,5 трлн до $9,5 трлн, следует из отчета консалтинговой компании Deloitte

Состояние сверхбогатых семей к 2030 году вырастет на 73% — с нынешних $5,5 трлн, контролируемых семейными офисами, до $9,5 трлн, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой компании Deloitte.

Семейные офисы, управляющие активами семей, догоняют хедж-фонды по размеру, отмечает агентство. Ожидается, что количество инвестиционных фирм для богатых вырастет за этот же период на одну треть, до 10 720. Крупные семейные офисы стали выступать в качестве инвесторов-активистов.

В семейных офисах, представленных в отчете Deloitte, в среднем работают 15 сотрудников, которые управляют активами на $2 млрд, указывает Bloomberg.

В 2020 году семейный фонд миллиардера Билла Хванга Archegos Capital Management совершил ряд крупных инвестиций с использованием заемных средств. Однако из-за падения стоимости ценных бумаг фонд понес убытки. Некоторые брокеры потребовали увеличить размер залога, Archegos не смог это сделать. В результате произошел крах фонда. Тогда были распроданы активы на сумму $20 млрд.

Goldman Sachs и Wells Fargo удалось избежать убытков, быстро ликвидировав свои позиции, связанные с Archegos, но другие банки, такие как Nomura и Credit Suisse, столкнулись с миллиардными потерями.

В июле этого года Хванг был признан виновным в мошенничестве и манипулировании рынком.

Как отмечает Bloomberg, семейные офисы долгое время ускользали от правил, применяемых к другим инвестиционных компаний. Контролирующие организации и законодатели смотрели сквозь пальцы, сомневаясь, что богатство одной семьи может быть значимым для остального рынка. Ситуация с Archegos опровергло это. Оставив убытки в размере $10 млрд и способствуя краху Credit Suisse, Archegos на своем примере показал, что семейные офисы при отсутствии контроля могут взбудоражить как банки, так и публичные компании, указывает агентство.

В декабре прошлого года рейтинг самых богатых семей в мире по версии Bloomberg впервые возглавила правящая династия шейхов и эмиров Абу-Даби Аль Нахайян с состоянием в $305 млрд. На втором месте — семья Уолтон (возглавляла рейтинг четыре года подряд), которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Ее состояние оценивается в $259,7 млрд. Замыкает тройку семья Эрме — владельцы французского дома моды Hermes ($150,9 млрд).