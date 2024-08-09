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Владелец Temu стал самым богатым человеком в Китае по версии Bloomberg

Колин Хуан занял первое место среди миллиардеров Китая, опередив магната бутилированной воды Чжун Шаньшаня. Этому способствовало изменение покупательских привычек, что позволило сервису покупок со скидками Temu нарастить обороты
Колин Хуан
Колин Хуан (Фото: Oriental Image / Reuters)

Основатель китайского маркетплейса Pinduoduo и ее дочерней структуры Temu Колин Хуан стал самым богатым человеком Китая, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, пишет агентство.

Колин занял 25-е место в списке богатейших людей по версии Bloomberg. Его состояние составляет $48,6 млрд. Он обогнал в рейтинге своего соотечественника Чжуна Шаньшаня, основателя и владельца производителя бутилированной воды Nongfu Spring, состояние которого оценивается в $47,4 млрд. Он удерживал первое место с апреля 2021 года.

Накануне Forbes написал, что Колин опередил Чжуна в рейтинге журнала в реальном времени. Forbes объяснил, что изменения произошли на фоне проблем у Nongfu Spring. С начала мая по начало июля состояние бывшего лидера сократилось на $20 млрд, поскольку инвесторы усомнились в стратегии компании по продаже новых видов бутилированной воды с большими скидками.

Колин ранее работал инженером в Google. В 2015 году он основал Pinduoduo, платформу электронной коммерции, где можно купить дешевые товары, участвуя в распродажах и акциях. Он быстро вошел в список самых богатых людей мира, достигнув состояния в $71,5 млрд в начале 2021 года, по версии Bloomberg.

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Фото:cryonics.org

Однако во время пандемии COVID-19 его состояние резко сократилось — примерно на 87% за год, что было связано с жестким регулированием бизнеса. После снятия карантинных ограничений предприниматель запустил глобальную платформу Temu, которая быстро набрала популярность по всему миру. Bloomberg объяснил заметный рост состояния изменением покупательских привычек в Китае на фоне кризиса рынка недвижимости в стране.

После запуска китайский сервис занял лидирующие позиции в магазинах приложений в США, ориентируясь на американцев, которые испытывают трудности из-за инфляции, и предлагая дешевые небрендовые продукты, поставляемые напрямую из КНР. В прошлом году выручка материнской компании сервиса составила около 248 млрд юаней ($35 млрд), что на 90% больше, чем в 2022-м.

«В нынешних экономических условиях очевидно, что люди ищут выгодное соотношение цены и качества, люди ищут низкие цены», — объяснил Нил Сондерс, аналитик по розничной торговле GlobalData Retail. — Настало время проявить себя таким крупным ритейлерам, как Temu».

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Георгий Смирнов
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