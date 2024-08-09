Владелец Temu стал самым богатым человеком в Китае по версии Bloomberg
Основатель китайского маркетплейса Pinduoduo и ее дочерней структуры Temu Колин Хуан стал самым богатым человеком Китая, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, пишет агентство.
Колин занял 25-е место в списке богатейших людей по версии Bloomberg. Его состояние составляет $48,6 млрд. Он обогнал в рейтинге своего соотечественника Чжуна Шаньшаня, основателя и владельца производителя бутилированной воды Nongfu Spring, состояние которого оценивается в $47,4 млрд. Он удерживал первое место с апреля 2021 года.
Накануне Forbes написал, что Колин опередил Чжуна в рейтинге журнала в реальном времени. Forbes объяснил, что изменения произошли на фоне проблем у Nongfu Spring. С начала мая по начало июля состояние бывшего лидера сократилось на $20 млрд, поскольку инвесторы усомнились в стратегии компании по продаже новых видов бутилированной воды с большими скидками.
Колин ранее работал инженером в Google. В 2015 году он основал Pinduoduo, платформу электронной коммерции, где можно купить дешевые товары, участвуя в распродажах и акциях. Он быстро вошел в список самых богатых людей мира, достигнув состояния в $71,5 млрд в начале 2021 года, по версии Bloomberg.
Однако во время пандемии COVID-19 его состояние резко сократилось — примерно на 87% за год, что было связано с жестким регулированием бизнеса. После снятия карантинных ограничений предприниматель запустил глобальную платформу Temu, которая быстро набрала популярность по всему миру. Bloomberg объяснил заметный рост состояния изменением покупательских привычек в Китае на фоне кризиса рынка недвижимости в стране.
После запуска китайский сервис занял лидирующие позиции в магазинах приложений в США, ориентируясь на американцев, которые испытывают трудности из-за инфляции, и предлагая дешевые небрендовые продукты, поставляемые напрямую из КНР. В прошлом году выручка материнской компании сервиса составила около 248 млрд юаней ($35 млрд), что на 90% больше, чем в 2022-м.
«В нынешних экономических условиях очевидно, что люди ищут выгодное соотношение цены и качества, люди ищут низкие цены», — объяснил Нил Сондерс, аналитик по розничной торговле GlobalData Retail. — Настало время проявить себя таким крупным ритейлерам, как Temu».
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