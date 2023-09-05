Sual Partners подал иск к совету директоров UC Rusal на ₽74 млрд

Sual Partners, которая контролирует 25,72% UC Rusal, просила предоставить данные по ряду сделок, но акционеры алюминиевой компании отклонили требование. Глава Sual Фомичев ранее жаловался на «необоснованный режим дискриминации»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Холдинг Sual Partners Виктора Вексельберга подал иск к совету директоров UC Rusal на сумму 74 млрд руб., следует из картотеки дел.

Других подробностей в карточке дела нет. РБК направил запросы представителям Sual и UC Rusal.

Если иск Sual связан со сделками UC Rusal, по которым алюминиевая компания не предоставила информации, не имея надежных оснований, это может повысить риск взыскания убытков, полагает партнер практики коммерческих споров юрфирмы «МЭФ Legal» Римма Малинская. «У миноритария может быть аргумент: сокрытие информации о совершенной сделке в отсутствие оснований свидетельствует о недобросовестности при заключении соответствующих сделок», — сказала она РБК.

«В то же время, учитывая безуспешные попытки Sual получить доступ к сведениям о сделках, можно предположить, что непредоставление такой информации было обоснованным», — допускает она. «Если это так, то вопросы, результат рассмотрения которых может повлиять на судебное решение, могут быть связаны с достаточной обоснованностью решений совета директоров об одобрении сделок, существованием иных связанных сделок, финансовый результат которых должен учитываться при оценке убыточности спорных операций и т.п., однако на данной стадии нет достаточной информации, чтобы сделать выводы», — отметила Малинская.

Sual контролирует 25,72% UC Rusal, еще 56,88% принадлежит En+, остальные 17,60% находятся в свободном обращении.

1 августа акционеры UC Rusal большинством голосов отклонили требование Sual предоставить информацию, касающуюся сделок по хеджированию цен на алюминий в 2021–2022 годах. В результате сделок с хеджем металла «Русал» понес убытки в размере $378 млн в 2021 году и $382 млн — в 2022-м. Отказ там объяснили тем, что сведения носят конфиденциальный характер, а их предоставление неограниченному числу лиц может причинить компании вред, передавал «Интерфакс». Sual заявил, что при обнаружении нарушений с этими сделками будет защищать права акционеров и интересы самой компании всеми доступными способами.

Акционеры UC Rusal в марте отклонили требование Sual о доступе к материалам по сделкам с акциями «РусГидро» и соглашениям с американской Braidy Industries, в том числе о вхождении в акционерный капитал проектной компании Braidy Atlas.

В конце июня о намерении подать иск заявлял гендиректор Sual Олег Фомичев. В интервью «Коммерсанту» он говорил, что Sual недоволен рядом сделок UC Rusal, в частности об увеличении доли в «РусГидро» до 9%, и отказом от дивидендов. Фомичев предположил, что менеджмент алюминиевой компании действует в интересах мажоритарного акционера в лице En+, которая из-за санкционных ограничений не заинтересована в получении от нее дивидендов.

«Сейчас в отношении всех миноритариев «Русала» с подачи мажоритарного акционера применяется необоснованный режим дискриминации и фактическое поражение в правах по сравнению со статусом акционеров в стандартных российских АО», — также говорил Фомичев.